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Kiraz'da köylülere 333 ton kuzu büyütme yemi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in “Başka Bir Tarım Mümkün” felsefesi doğrultusunda, kırsal bölgelerdeki üreticiye yönelik destekler artarak devam ediyor. Büyükşehir, İzmir merkeze en uzak ilçelerden Kiraz’ın 37 köyünde toplam 159 üreticiye 333 tonu bulan büyütme yemi hibe etti

Kiraz'da köylülere 333 ton kuzu büyütme yemi
19 Haziran 2021 Cumartesi 13:23

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tunç Soyer'in “Başka Bir Tarım Mümkün” felsefesi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Kent merkezine en uzak ilçelerden Kiraz'ın 37 köyündeki 159 üreticiye 6 bin 676 çuval, yaklaşık 333 ton kuzu yemi hibe edildi.

Başkan Soyer, “Yem desteğiyle, küçükbaş hayvan yetiştiricilerimizin girdi maliyetleri düşürerek et ve süt üretimini desteklemiş oluyoruz. Biz her zaman üreticimizin, çiftçimizin yanındayız. Her zaman yanında olacağız” dedi  

Etiketler; #izmir #kiraz #kuzu büyütme yemi #tunç soyer
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