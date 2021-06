Kiraz'da köylülere 333 ton kuzu büyütme yemi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in “Başka Bir Tarım Mümkün” felsefesi doğrultusunda, kırsal bölgelerdeki üreticiye yönelik destekler artarak devam ediyor. Büyükşehir, İzmir merkeze en uzak ilçelerden Kiraz’ın 37 köyünde toplam 159 üreticiye 333 tonu bulan büyütme yemi hibe etti

Başkan Soyer, “Yem desteğiyle, küçükbaş hayvan yetiştiricilerimizin girdi maliyetleri düşürerek et ve süt üretimini desteklemiş oluyoruz. Biz her zaman üreticimizin, çiftçimizin yanındayız. Her zaman yanında olacağız” dedi