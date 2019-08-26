Kiraz'da orman yangını

Kiraz'daki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kiraz'da orman yangını
26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:56

Dün saat 11.00 sıralarında, Kiraz'ın kırsal Veliler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören çevredekiler, durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 2 helikopter ve 4 arazöz, alevlere müdahale etti. Yangın, havadan ve karadan yapılan bir saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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