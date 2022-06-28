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Kırdılar, çaldılar ve BİSİM'e 6 ayda 200 bin liralık zarar verdiler!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmirlilerin kullanımı için BİSİM uygulamasına geçmişti. Ancak bazı kişiler BİSİM'lere zarar vermeye başladı. Kimisi bisikletleri çalarken, kimisi ise kırarak zarar veriyor. İzmir Büyükşehir son alta ayda verilen zararın 200 bin lira olduğunu açıkladı

Kırdılar, çaldılar ve BİSİM'e 6 ayda 200 bin liralık zarar verdiler!
28 Haziran 2022 Salı 11:00

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürülebilir ulaşım projelerinden BİSİM’e ait bisikletlere ve park yerlerine verilen zarar yine hayretler içinde bıraktı. BİSİM’de sadece son altı ayda sebep olunan zararın maliyeti 200 bin liraya yaklaştı. Sistemin aksaması nedeniyle en büyük mağduriyeti ise projeden faydalanan İzmirliler gördü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin akıllı bisiklet kiralama sistemi BİSİM’e verilen zarar hem yurttaşları hem de kurumu mağdur ediyor. Bisikletlerin ve park noktalarının kilit mekanizmaları zorlama ve kırma sonucunda bozuluyor, bisikletler çalınıyor.

6 ayda 79 bisiklet çalındı

2022 yılının ilk altı ayında BİSİM bünyesindeki 79 bisiklet çalındı. Çalma, kırma ve hasar verme sonucunda oluşan zararın faturası ise 200 bin liraya yaklaştı. Hasarları gidermek için ihtiyaç duyulan malzeme, tamir masrafı ve tamir için harcanan işgücü proje kapsamında daha fazla hizmet verilmesini engelliyor. BİSİM kullanıcıları ise daha az bisiklet ve park yeri ile yetinmek durumunda kalıyor. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZULAŞ Genel Müdürlüğü BİSİM istasyonlarını kamera ile izliyor. Bisikletlere ve istasyonlara kasıtlı zarar veren kişiler tespit ediliyor ve haklarında yasal işlem başlatılıyor.

Etiketler; #izmir #bisim #bisiklet #zarar #bisim zarar #izmir büyükşehir
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