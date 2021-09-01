Kırtasiye ürünlerinin markette satılmasına tepki: Yerel esnafa sahip çıkın!

Kırtasiyelerde kırtasiye ürünlerinin zincir marketlere göre çok daha ekonomik fiyatlara satıldığını belirten İzmir Ticaret Odası(İZTO) Kitap, Kırtasiye, Büro Makineleri ve Oyuncak Grubu Meclis Üyesi Erdal Tütüncüoğlu, vatandaşlardan yerel esnafa sahip çıkmasını istedi

FATİH ÖZKILINÇ- Okulların açılmasına sayılı günler kala Kovid-19 pandemisi nedeniyle zor günler geçiren kırtasiye esnafının işlerinde hareketlilik başladı. Okullarda yüz yüze eğitimin başlama tarihinin açıklanmansının ardında kırtasiyelerde hareketliliğin başladığını aktaran İzmir Ticaret Odası(İZTO) Kitap, Kırtasiye, Büro Makineleri ve Oyuncak Grubu Meclis Üyesi Erdal Tütüncüoğlu, yeni okulla başlayacak öğrencilerin ortalama kırtasiye harcamasının 250 TL İle 300 TL arasında değiştiğini söyledi.

Marketlere göre daha ucuz



Okulların açılmasıyla birlikte zincir marketlerde kurulan kırtasiye reyonları ile ilgili de açıklamalarda bulunan Tütüncüoğlu, "Zincir marketlerin kırtasiye ürünlerini satması bizi kapatma noktasına kadar getirecek büyük zararlar veriyor. Tüm piyasadaki kırtasiyelerde, kırtasiye ürünleri zincir marketlere göre çok daha ekonomik fiyatlara satışa arz ediliyor. Ama insanlar evlerine yakın noktadaki zincir marketlerden bu ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Ancak vatandaşlarımızdan ihtiyaçlarını kırtasiyelerden karşılayarak yerel esnafa sahip çıkmasını bekliyoruz. Biz 12 ay boyunca kırtasiye ürünlerini satıyoruz. Zincir marketler de sadece gıda ürünlerini satsınlar" dedi.

Fiyatlar enflasyon altında arttı



Kırtasiyecilerin daha ekonomik ve sağlıklı ürünleri sattığını ifade eden Tütüncüoğlu, "Bizim sattığımız ürünler sağlık kontrolünden geçmiş, kontrollü yapılmış ve yasada izin verilen ürünlerdir. Kırtasiye esnafı olarak biz sağlıksız ürün satmıyoruz. Kırtasiye esnafından aldığınız ürünlerde hiçbir sıkıntı olmayacağının garantisini verebiliriz. Geçen seneye göre bu sene kırtasiye ürünlerine enflasyon oranında zam yapılmadı. Tedarikçi firmalara bu anlamda teşekkür ediyoruz. Halkımızı ve bizi korumuş oldular. Bizim ürün fiyatlarımızda geçen yıla göre enflasyon altında artış oldu. Yüzde 15-20 oranında artışlarla ürünlerimizi satışa sunuyoruz" diye konuştu.

Eğitim kart uygulaması yaygınlaşmalı

Tütüncüoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi aileler için kırtasiye alışverişine imkan tanıyan, aynı zamanda kırtasiyeci esnafına da can suyu sağlayan eğitim kart uygulamasının ilçe belediyeleri ve kentteki diğer kuruluşlar tarafından da örnek alınarak yaygınlaşması gerektiğini söyledi.