Kısıtlamayı ihlal eden kişinin üzerinden uyuşturucu hap çıktı!

İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişinin üzerinden 210 uyuşturucu hap çıktı

Olay Konak'ın Gürçeşme semtinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre devriye gezen polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp dışarıda doşalan bir kişiyi durdurdu. 28 yaşında adının da Burak Y. olduğu öğrenilen şüphelinin elindeki poşete bakan polis ekipleri, poşette 210 uyuşturucu hap olduğunu gördü.

Polis haplara el koyarken, Burak Y.'ye de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 3 bin 150 TL ceza kesti. Şüpheli gözaltına alınırken, işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.