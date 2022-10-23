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Kitap okuyana ücretsiz çay!

Bayraklı Belediyesi tarafından vatandaşların kitaplara ulaşımını kolaylaştırmak ve okumayı teşvik etmek amacıyla başlatılan kitap kafe uygulaması vatandaşların beğenisini kazandı

Kitap okuyana ücretsiz çay!
23 Ekim 2022 Pazar 10:28

Bayraklı Belediyesinin kitap okuyana ücretsiz çay ikram ettiği Değirmen Kafe içindeki kütüphaneye vatandaşlar ilk üç ayda yoğun ilgi gösterdi. Yüzlerce kitap yerleştirilerek okuma alanları oluşturulan ve temmuz ayında hizmete sunulan Kitap Kafe'ye gelerek istedikleri yayını okuyup, değiştirme imkanı bulan kitapseverler, uygulamayı çok sevdi. Bu sayede ilçede kitaba ulaşımı kolaylaştıran Bayraklı Belediyesi, diğer sosyal tesislerde de aynı uygulamayı hayata geçirmek için çalışmalara başladı.

"KİTAPSEVERLERİ BEKLİYORUZ"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal "Sosyal tesislerimizde başlattığımız 'Kitap Kafe' uygulamasıyla; okuma alışkanlığını artırmayı ve kitaplara ulaşımı kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Kitapseverleri teşvik etmek adına hayata geçirdiğimiz projemizi Değirmen Kafe'nin ardından, diğer tesislerimizde de hayata geçirmek istiyoruz. Herkesi keyifle vakit geçirebilecekleri tesisimize bekliyoruz" dedi. 

Etiketler; #bayraklı #kitap kafe #izmir
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