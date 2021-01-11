Kitap toplayarak başladı. Şimdi İzmir'in en eski sahafı

İzmir'de 74 yaşındaki Doğan Karabil, sokağa atılan kitapları toplayıp, 100 binden fazla kitabın bulunduğu bir dükkan sahibi oldu

İzmirli olan 74 yaşındaki Doğan Karabil, 1975 yılında kapıcılık yapmaya başladı. Karabil, bu dönemde sokağa atılan kitapları çöpe gitmesin diye düşünerek topladı. Karabil, ilk olarak bu kitaplarla bir tezgah açtı. Daha sonra da bir dükkan tutan Karabil, ikinci el kitap alıp satma işini yapmaya başladı.

46 yılda 100 binin üzerinde kitap toplayan Karabil, zamanla Alsancak mahallesinin en bilinen sahaflarından biri haline geldi.

Artık yaşlanan Karabil, kitap işini de kızlarına devretti. Karabil'in 39 yaşındaki kızı Dilek Koca Karabil, babası artık yaşlandığı için dükkanı kız kardeşi ile birlikte devraldıklarını söyledi. Babasının işe başladığı dönemlerde sahaf sayısının daha çok olduğunu ancak zamanla azaldığını söyledi. İzmir'in en eski sahafı olduklarını belirten Karabil, kendilerinin ikinci kuşak olarak sahaflığa devam ettiklerini vurguladı. Pandemi öncesi 'Yeter ki oku, çay bizden' şeklinde bir kampanyaları olduğunu belirten Karabil, dükkanlarının üst katında da nostalji plaklarını olduğunun anlattı.

Özellikle dükkana gençlerin çok geldiğini ve kitapları inceleyip, plak dinlediklerini belirten Karabil, bazı insanların ise artık piyasada bulunmayan o eski kitap kokusunu almak için dükkanlarına geldiğini söyledi.

Babalarının başlattığı işi büyüterek karşılarındaki dükkana da kitap koyduklarını belirten Karabil, "Yabancı dil kitapları diğer dükkanda. Kitap çok hızlı büyüyen bir iş. Ne kadar çok raf koyarasanız koyun anında doluyor" şeklinde konuştu.

Şu an 100 binin üzerinde kitapları olduğunu belirten Karabil, sahaflığın sakin bir ruh hali yarattığını vurguladı. Az da olsa yeni kitap da sattıklarını belirten Karabil, dükkanlarında plak, CD ve kasetin olduğunu da belirti. Kendilerinin alınan ikinci el kitapların tekrar kendi dükkanlarına döndüğünü de anlatan Karabil, babasının başlattığı bu işi ileride oğlunun da yapmasını istediğini ifade etti.