Kitvak'tan yeni proje müjdesi

Kitvak Yönetim Kurulu Başkan Vekili A. İklil Ulueren Kitvak Koşusu ödül töreninde, 'Çok yakında yeni projemizi de gururla açıklayacağız' dedi

KİTVAK (Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı) adına Türkiye Jokey Kulübü tarafından "Kitvak Koşusu" ismiyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışı 5 numarada kayıtlı "Secret Lover" adlı at kazandı. İzmir Şirinyer Hipodromu'nun ev sahipliği yaptığı Kitvak Kupası Koşusu için atlar 1400 metre kum pistte mücadele etti.

Plaaket verildi

Kazanan Atın Sahibine vekâleten aluk Eron'a kristal plaketini, Kitvak Yönetim Kurulu Başkan Vekili A.İklil Ulueren takdim ederken; Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Güçlü kazanan atın antrenörüne vekâleten Sarven Minasoğlu'na, Kitvak Yönetim Kurulu Üyesi Av.Canan Özen kazanan atın Jokeyi Gökhan Kocakaya'ya ve Kitvak Onursal Başkanı Necdet Akman İzmir Hipodrom Müdürü Cüneyt Ertan'a koşunun anısına birer teşekkür plaketi takdim etmişlerdir. Kitvak Koşusu'nu izlemek üzere; Kitvak Yönetim Kurulu Üyeleri, Kitvak İcra Komitesi Üyeleri, TJK Üyeleri ve yarış severler hazır bulundu.

Yeni proje çok yakında

Kitvak Yönetim Kurulu Başkan Vekili A.İklil Ulueren törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Vakfımız onkoloji hastaları ve yakınları için umut olmaya devam edecektir.Çok yakında yeni projemizi de gururla açıklayacağız. Kitvak'ın ulusal anlamda adının ve faaliyetlerinin tanıtılabilmesi açısından böylesine etkinlikler çok önemlidir. Bu yıl üçüncü kez böylesine anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapan Türkiye Jokey Kulübü'ne vakfımız adına şükranlarımı sunuyorum. Duyarlı vatandaşlarımızdan Kitvak'a desteklerini sürdürmelerini diliyorum. Kazanan atın sahibi, antrenörü ve jokeyini kutluyor, başarılar diliyorum."