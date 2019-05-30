Kıyı belediyeleri 100'e ulaşacak

Yeniden Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı seçilen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, amaçlarının 93 olan üye belediye sayısını 100'e çıkarmak olduğunu söyledi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nin Mayıs Ayı olağan Genel Kurul Toplantısı, Konak Belediyesi Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, yeniden Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı olarak seçildi. Toplantıya, Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şener, Çanakkale Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, Çanakkale Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, Aydın Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Aydın Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Afyonkarahisar Derecine Belediye Başkanı Ömer Yıldız, Afyonkarahisar Dazkırı Belediye Başkanı İsmail Taylan, İzmir Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Balıkesir Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Muğla Datça Belediye Başkanı Abdullah Gürsel Uçar, Muğla Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, Beydağ Belediye Başkanı Ferudun Yılmazlar, Bursa Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Balıkesir Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Çeritoğlu Sengel, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve Denizli Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik de katıldı.

Yol göstericiyiz

Toplantıda seçime katılan tüm meclis üyelere ve üye belediye başkanlarına teşekkür eden Başkan Batur, "YSK'ya gitmeden seçimler bitti" diyerek konuşmasına başladı. Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nin işini ciddiye alan, aktif birliklerden bir tanesi olduğunu söyleyen Batur, "Biz 40 belediyle yola çıkmıştık, bugün 93 belediyedeyiz. Hedefimiz 100 rakamını yakalamak" diye konuştu.

Birliğin tüm belediye başkanlarına yol gösteren bir misyon üstlendiğine dikkat çeken Batur, belediye başkanlarının ve meclis üyelerinin özlük haklarının mücadelesi noktasında da önemli çalışmalar yapıldığını vurguladı.

Komisyonlar belirlendi

Başkan, başkan vekilleri, yedek katip üyeler ve encümenin gerçekleşen oylamalarla belirlendiği toplantıda, plan ve bütçe, mahalli idareler, çevre, kültür ve turizm, imar, kadın fırsat eşitliği, hukuk, sağlık ve organik tarım komisyonları üyeleri de seçildi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, yeniden birlik başkanı olarak seçilirken, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan birinci başkan vekili, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ikinci başkan vekili olarak belirlendi.