Kıyı Egeli başkanlar toplandı

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, tüm belediyelerin salgın dönemini sosyal proje yarışına dönüştürdüğünü söyledi

Kıyı Ege Belediyeler Birliği’nin mayıs ayında düzenlenmesi planlanan, ancak salgın nedeniyle ertelenen olağan meclis toplantısı ile encümen toplantısı Konak Belediyesi Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde yapıldı. Konak Belediyesi ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Abdül Batur yönetiminde gerçekleşen meclis toplantısında, bir yıl süreyle görev yapacak encümen üyeleri ile plan bütçe, mahalli idareler, çevre, kültür ve turizm, imar, sağlık, organik tarım, kadın erkek fırsat eşitliği ve hukuk komisyonu üyeleri belirlendi. Toplantıda Kıyı Ege Belediyeler Birliği’nin 2019 Mali Yılı Faaliyet Raporu da oybirliğiyle kabul edildi.

Pandemi dönemi, proje yarışına döndü

Toplantıda konuşan Konak Belediyesi ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Abdül Batur, faaliyet raporuna verdikleri güven için tüm meclis üyelerine teşekkür etti. Salgın sürecinde tüm belediyelerin başarılı çalışmalara imza attığına işaret eden Batur, pandemi döneminin belediyelerin sosyal proje yarışına döndüğünü ifade etti. Salgın nedeniyle tüm belediyelerin gelir kaybına uğradığına dikkat çeken Batur, “Yıllardır belediyelerin yetki ve sorumluluk alanları genişlerken, gelirlerinde bir artış olmuyor. Belediyelerin gelirlerini artırmak için acil ve kalıcı bir çözüm bulunmalı. Biz çözüm için geliştirdiğimiz önerileri Türkiye Belediyeler Birliği ve bakanlıkla paylaşıyoruz. Bu süreci devam ettireceğiz. Salgın nedeniyle hizmet yarışına giren belediyelerin ağır kayıpları oldu. Uzmanlar eylül, ekim aylarına dikkat çekerek ikinci bir dalga uyarısı da yapıyor. Belediyelerin kayıpları böyle bir durumda daha da derinleşecek. Belediyelerin devlete olan borçlarının bir defaya mahsus olarak, hızla sıfırlanması da gerekiyor” diye konuştu.

102 üye belediye

Üye sayısı 102’ye çıkan Kıyı Ege Belediyeler Birliği’nin encümen ve komisyonları ise şöyle oluştu:

Yeni encümen üyeleri

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Onan, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Şengel ile Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan encümen üyesi olarak belirlendi.

Plan bütçe komisyonu

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Çiğli Belediye Başkanı S. Utku Gümrükçü, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ve Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, plan bütçe komisyonu üyesi olarak seçildi.