Kıyı temizliği Karaburunlu çocuklardan

İzmir'in Karaburun ilçesinde çocuklar kıyı temizliği yaptı

Saip Mahalle Muhtarlığı ile Karaburun Kent Konseyi tarafından düzenlenen kıyı temizliği organizasyonunda bir araya gelen 20 çocuk, Olcabük Plajı'nda buluştu. Belediyenin temizlik aracının da desteği verdiği etkinlikte çocuklar sahildeki şişe ve plastik gibi atıkları topladı.