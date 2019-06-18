Kıyı temizliği Karaburunlu çocuklardan

İzmir'in Karaburun ilçesinde çocuklar kıyı temizliği yaptı

Kıyı temizliği Karaburunlu çocuklardan
18 Haziran 2019 Salı 11:26
Saip Mahalle Muhtarlığı ile Karaburun Kent Konseyi tarafından düzenlenen kıyı temizliği organizasyonunda bir araya gelen 20 çocuk, Olcabük Plajı'nda buluştu. Belediyenin temizlik aracının da desteği verdiği etkinlikte çocuklar sahildeki şişe ve plastik gibi atıkları topladı.
Karaburun Kent Konseyi Başkanı Goncagül Karaağaç, yaptığı açıklamada çocukların örnek bir çalışmaya imza attığını söyledi. Daha temiz bir Karaburun'u hedeflediklerini dile getiren Karaağaç, "Çocuklarda çevre bilincinin küçük yaşlarda oluşması çok önemli. Onlar yaptıkları kıyı temizliğiyle doğaya ve çevreye ne kadar duyarlı olduklarını gösterdiler." dedi.

Saip Mahallesi Muhtarı Alev Erakın da çocuklara teşekkür etti. 


Kaynak: AA
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