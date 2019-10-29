Kıymeti daha iyi anlaşılıyor

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, 29 Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Beko, mesajında şu ifadelere yer verdi: Genç Türkiye Cumhuriyeti; kurucularının, genç, yaşlı, kadın, erkek, onu inşa edenlerin ve geleceğimiz olan gençlerin umudunun simgesi olmaya devam ediyor.

Bulunduğu coğrafyada, yüzüncü yaşına yaklaştığı bu dönemde Cumhuriyetimizin kıymeti ile tarihi ve toplumsal önemi her geçen gün daha da anlaşılıyor. Başka coğrafyalara ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Bilinmelidir ki; Cumhuriyet eşitliktir, özgürlüktür, kardeşliktir,Cumhuriyet hukuktur, Cumhuriyet laikliktir, Cumhuriyet halk için tasada ve neşede halkla beraberliktir, Cumhuriyet halkın egemenliğidir. Bu ilkeler bizler için yüz yıla yaklaşan doğumunda ne kadar önemliyse, bugün de aynı ölçüde geçerlidir ve değerlidir. İçinden geçmekte olduğumuz süreçte Cumhuriyetimize ve kurucu ilkelerimize dönük yaygın ve çok yönlü sistematik saldırılar yapılmaktadır. Bizler; bu ülkenin ezilenleri, ötekileştirilenleri, dışarıya atılmak ve yok sayılmak istenenleri ve tüm toplumsal güçleri ile beraber Cumhuriyetimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. İlkelerimizi, örgütlü toplumsal dayanışmayla ve bitmez bir enerjiyle savunmayı sürdüreceğiz. Cumhuriyetimize yönelik her tür tehdidi dostlukla, barışla, işbirliğiyle ve akıl yoluyla bertaraf edeceğiz. Bugün çok mutluyuz. Haklı olarak gururluyuz. Cumhuriyetimizin yeni yaşı mutlu geçsin. Yeni gelen yıllar Cumhuriyetimizin kurucu değerleriyle barışık, sosyal devleti, hukukun üstünlüğünü ve demokrasiyi savunan bir iktidarın inşa edildiği bir dönemi getirsin. Bu ülkenin kaderini kendi kaderi bilen herkesin Cumhuriyet Bayramını kutlarım.