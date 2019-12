Kız çocuğunun kahramanı oldu

Koruma altındaki çocuklara yıllarca psikolojik destek veren ve bu süreçte onların anne özlemine tanıklık eden İzmirli Handan Yılmaz, 4 sene önce koruyucu ailesi olduğu 7 yaşındaki kız çocuğuna hem öğretmenlik hem de annelik yapıyor.

Balçova ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki Handan Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 26 yıl psikolojik danışman olarak görev yaptı. Görevi nedeniyle gittiği bakımevi ve yurtlarda çocukların sıcak bir yuva ve anne sevgisi özlemlerini yakından hisseden Yılmaz, koruyucu anne olmaya karar verdi ancak o dönemki düzenlemeye göre yaş sınırı 40 olduğu için bir süre beklemek zorunda kaldı. Yasal yaş sınırını doldurduktan sonra 2015 yılında koruyucu aile başvurusunda bulunan Yılmaz'a olumlu cevap verildi. O dönem 3 yaşındaki bir kız çocuğuna sıcak yuva olan Yılmaz, hayatını kızına adadı. Özel bir okulda yöneticilik yapan Handan Yılmaz, yaptığı açıklamada, koruyucu aile olduktan sonra hayata bakışının değiştiğini, bir yaşama dokunmanın kendisine tarif edilmez bir mutluluk yaşattığını söyledi. Devletin yurtlarda kalan çocukların tüm ihtiyaçlarını karşıladığını belirten Yılmaz, "Orada gönüllü anneler ve bakıcılar da var. Hepsine 'anne' diyorlar ama çocukların ait olma duygularıyla ilgili eksikliği hissettim. Onları bekleyen bir aileleri ve anneleri olmaları gerekiyor diye düşündüm. Buradan yola çıkarak koruyucu aile olmaya karar verdim." diye konuştu. Yılmaz, bu süreçte kendisine en büyük desteği annesinin verdiğini anlattı.

İyi ki varsın anneciğim

Akrabaları ve arkadaş çevresinin kızına sahip çıktığını dile getiren Yılmaz, çocuğuyla arasında güzel bir bağ oluştuğunu aktardı. Kızının iyi bir eğitim alması için mücadele verdiğini vurgulayan Yılmaz, "Onun annesi en çok da öğretmeni oldum. Bana 'kahramanımsın, iyi ki varsın anneciğim' diyor. Bu sözleri beni mutlu ediyor. Onunla çok mutluyum. Kızımın yaşamda mücadele eden, çalışan bir genç kız olmasını çok istiyorum. Ona rol model olmaya çalışıyorum. Koruyucu aile kavramını her ortamda anlatıyorum. Kızımı her yerde tanıtıyorum, bundan da hiç gocunmuyorum çünkü bir çocuğun daha sıcak bir yuvaya kavuşması çok önemli. Bekarsanız ve düzenli bir hayatınız varsa koruyucu aile olabiliyorsunuz." diye konuştu. Zeliha Yılmaz da kızının koruyucu aile olmak istediğini söylediğinde şaşırdığını ancak bir hayata dokunacağı için ona destek verdiğini söyledi. Kızının örnek bir davranış sergilediğini vurgulayan Yılmaz, diğer çocuklarından ik torunu olduğunu belirterek, "Artık 3 torunum oldu. Küçük kızım evimizin neşesi. Gururluyum ve mutluyum. Kızım o mutlu olsun diye her şeyi yapıyor." ifadelerini kullandı. İzmir Koruyucu Aile Derneği (İZKAD) Başkanı Gülsün Erdinç de kent genelinde 363 koruyucu ailenin yanında 410 çocuğun bulunduğunu, Yılmaz'ın koruyucu ailelik konusunda herkese örnek olduğunu sözlerine ekledi.