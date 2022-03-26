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Kızılay Çeşme'de 21 arsayı satışa çıkarıyor

Türk Kızılayı İzmir Çeşme'de bulunan 21 adet arsayı satışa çıkardığını duyurdu

Kızılay Çeşme'de 21 arsayı satışa çıkarıyor
26 Mart 2022 Cumartesi 08:44

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İzmir İli, Çeşme İlçesi, Ilıca Mahallesi, Punta Mevki, 94 ada 1-2-3-4-5 ve 73 no.lu parseller, 281 ada 103, 105, 107 ve 114 no.lu parseller, 293 ada 132 no.lu parsel, 306 ada 310-337-338-339-340 ve 342 no.lu parseller, 7859 ada 1-2 ve 3 no.lu parseller ile İzmir İli, Çeşme İlçesi, Reisdere Mahallesi, Bahçelaki mevki 393 no.lu parsel olmak üzere toplam yirmi bir adet taşınmazın Kapalı Zarf Teklif - Açık Arttırma usulü ihale ile satışı yapılacaktır. Taşınmazların tamamı satışa konu olup her bir parsel için ayrı satış yapılmayacak; tek bir parselin satışına izin verilmeyecektir. Teklif verilmesi halinde yirmi bir adet taşınmazın tamamı için teklif verilecek ve teminat bedeli yirmi bir taşınmazın toplam teminat bedeli olarak yatırılacaktır.


 

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