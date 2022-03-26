Kızılay Çeşme'de 21 arsayı satışa çıkarıyor

Türk Kızılayı İzmir Çeşme'de bulunan 21 adet arsayı satışa çıkardığını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İzmir İli, Çeşme İlçesi, Ilıca Mahallesi, Punta Mevki, 94 ada 1-2-3-4-5 ve 73 no.lu parseller, 281 ada 103, 105, 107 ve 114 no.lu parseller, 293 ada 132 no.lu parsel, 306 ada 310-337-338-339-340 ve 342 no.lu parseller, 7859 ada 1-2 ve 3 no.lu parseller ile İzmir İli, Çeşme İlçesi, Reisdere Mahallesi, Bahçelaki mevki 393 no.lu parsel olmak üzere toplam yirmi bir adet taşınmazın Kapalı Zarf Teklif - Açık Arttırma usulü ihale ile satışı yapılacaktır. Taşınmazların tamamı satışa konu olup her bir parsel için ayrı satış yapılmayacak; tek bir parselin satışına izin verilmeyecektir. Teklif verilmesi halinde yirmi bir adet taşınmazın tamamı için teklif verilecek ve teminat bedeli yirmi bir taşınmazın toplam teminat bedeli olarak yatırılacaktır.





DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ