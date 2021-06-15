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Kızılçullu gençlerinden TÜBİTAK’ta derece

Bucalı öğrencilerin akademik hayatlarındaki gelişimi için çalışmalarını sürdüren Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi, 52. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’na katıldı. Fizik alanında hazırladıkları projeyle Türkiye finaline çıkan öğrenciler üçüncülük ödülü kazandı

Kızılçullu gençlerinden TÜBİTAK’ta derece
15 Haziran 2021 Salı 15:12

Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri 52. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nın Türkiye finalinden dereceyle döndü.

Merkez öğrencilerinden Asil Söylev ve Miraç İrtegün, öğretmenleri Meltem Gönülol Çelikoğlu danışmanlığında hazırladıkları “Lazer Benek Yöntemi ile Tavuk Etindeki Bozulmaların Temassız ve Tahribatsız Olarak Tespit Edilmesi” adlı projesi yarışmada değerlendirmeye alındı.  Öğrencilerin projesi, İzmir bölge sergisinde fizik dalında birinci olarak Türkiye final yarışmasında sergilenen 23 fizik projesi arasına girdi.

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

Öğrenciler 52. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Türkiye Finalinde fizik kategorisinde üçüncülük elde etti. Öğrenciler kazandıkları başarıyla üniversite sınavında ek katsayı almaya hak kazandı. Ayrıca finalde dereceye girerek, TÜBİTAK tarafından uluslararası yarışmalara seçilme şanslarını da devam ettirdi. TÜBİTAK başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, zoom platformu üzerinden dereceye giren öğrenciler ve danışmanları ile bir araya geldi. Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Hasan Mandal, gençlerin sorularını cevaplayarak gelecek senelerde yapılacak yarışmalar için önerileri dinledi.

Etiketler; #kızılçullu #tübitak #buca
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