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Kızılçullu’nun liselileri üniversitelileri solladı

Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi’nin lise öğrencileri, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde düzenlenen yarışmada, akademisyenlerin, lisans ve lisansüstü öğrencilerin yüzlerce projesi arasından ikincilik ödülüne layık görüldü. Gençlerin projesi akademisyen jürilerin beğenisini toplayarak patent ve gelişimini sağlamak için Ön Kuluçka Ödülü verildi

Kızılçullu’nun liselileri üniversitelileri solladı
10 Haziran 2021 Perşembe 15:11

Kurulduğu günden beri gençlere verdiği akademik eğitimle başarılara imza atan Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi, üniversite öğrencileri arasından ödülü kaptı. Merkezin lise öğrencileri, Ar-Ge projelerine ilişkin teknolojik ve finansal işbirliklerinin oluşmasına ortam hazırlamak, üniversite-sanayi işbirliğini artırmak ve teknolojik gelişmelerin dinamiğini oluşturacak bilim insanlarını sanayide aktif hale getirmek amacıyla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi düzenlenen Farabi VII. AR-GE İnovasyon Proje Pazarı organizasyonuna katıldı

Akademisyenlerin, sektör temsilcilerinin, lisans ve lisansüstü öğrencilerin yüzlerce projeyle katılım gösterdiği organizasyonda, merkez öğrencilerinden Bilal Esmer ve Kübra Eylül Baysak “Patlama ve Darbelere Karşı Yerli ve Çevreci Koruma Malzemelerinin Geliştirilmesi” projesiyle ikincilik ödülüne layık görüldü.

Öğrencilerin projesi, akademisyen jüriler tarafından beğenilerek projenin geliştirilmesi için teşvikte bulunuldu. İkincilik ödülünün yanı sıra öğrenciler,  projenin patentinin alınması, Teknopark bünyesinde yer edinebilmesini sağlayacak Ön Kuluçka Ödülü ile ödüllendirildi.
Öte yandan yarışmaya “Bulaşıcılığı Arttıran Koronavirüs (SARS-CoV-2) Mutasyonlarının Tahmini” isimli projeleri ile katılan Ege Çalışkan ve Murat Işık ve “Can kurtaran Dedektör” projeleri ile katılan Ceren Boz ve Yaman Has ise finalist olarak ter döktü.

Etiketler; #buca #kızılçullu #kızılçullu bilim ve sanat
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