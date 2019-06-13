Kızlarağası Hanı'nda Soprano/Bas Allaturca

33. Uluslararası İzmir Festivali, Kemeraltı Kızlarağası Hanı'nda Türk Müziği piyanisti Nihat Demirkol, soprano Oya Ergün ve bas Alparslan Mater'den oluşan Soprano/ Bas Allaturca'yı ağırladı.

Türk Müziği Piyanisti Nihat Demirkol'un 2017'de Bas Alparslan Mater ve 2018'de Soprano Oya Ergün ile birlikte oluşturduğu 'iki kişilik iki butik grup', 33. Uluslararası İzmir Festivali için ilk kez bir araya geldi. Kızlarağası Hanı'ın harika atmosferinde geçen konserde 'Soprano/ Bas Allaturca', müzikseverlere doyumsuz bir gece yaşattı.

Soyer için Lavanta tangosu

Türk Musikisinden örneklerin seslendirildiği konseri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Eşi Neptün Soyer de izledi. Nihat Demirkol'un Tunç Soyer'e hitaben yazdığı ve bestelediği 'Lavanta' isimli tangosu da ilk kez seslendirildi ve ardından 'Lavanta' eserinin yazılan ilk notaları Başkan Tunç Soyer'e armağan edildi. Üçlü, konserin sonunda dinmeyen alkışlara 'Lavanta' tangosunu beraber söyleyerek teşekkür etti.

33. Uluslararası İzmir Festivali bu akşam Luxemburg Filarmoni Orkestrası & Yuja Wang konseriyle devam edecek.