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Kızlarını istismar eden eski eşini bıçaklamıştı. Mahkemeden dikkat çeken karar!

İzmir'de, 2 kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan Serkan E. (43) ile boşanmalarına rağmen aynı evde yaşadığı eski eşini tabancayla yaralayan Asya D.'nin (37) yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, ara kararında Asya D.'nin ev hapsiyle tahliyesine, Serkan E.'nin ise tutukluluğunun devamına karar verip, duruşmayı erteledi

Kızlarını istismar eden eski eşini bıçaklamıştı. Mahkemeden dikkat çeken karar!
09 Eylül 2022 Cuma 13:18

Olay, geçen yıl 7 Eylül'de saat 02.00 sıralarında, Konak'ın Hilal Mahallesi'nde meydana geldi. Serkan E., iddiaya göre, 11 yıl önce büyük kızı E.B.'ye (20) yaklaşık 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulundu. Serkan E., başka bir suçtan cezaevine girince E.B. durumu annesi Asya D.'ye anlattı. Kızına inanmayan Asya D., önce bir kadın doğum uzmanına ardından da psikiyatriste götürdü. Tedavi gören ve ilaç kullanan E.B., bir süre sonra kaçarak evlilik yaptı ve evden uzaklaştı. Tahliye olduktan sonra eve dönen Serkan E., iddiaya göre, bu kez küçük kızı S.E.'ye (16) istismarda bulundu. S.E.'nin de durumu anlatması üzerine anne Asya D., kızının üzerine ses kayıt cihazı yerleştirdi. İddiaya göre 1 hafta sonra kayıtları dinleyen ve cinsel istismarı öğrenen Asya D., boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı Serkan E.'yi tabancayla yaraladı. Gözaltına alınan Asya D., tutuklandı. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Serkan E. de tutuklandı.

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede Serkan E. hakkında 2 kızı için ayrı ayrı 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'hakaret' suçlarından toplam 67,5 yıl hapis cezası, Serkan E.'yi tabancayla yaralayan Asya D. için ise 23 yıl hapis cezası istendi.

İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, davanın 5'inci duruşması dün görüldü. Duruşmaya tutuklu müşteki-sanıklar Serkan E. ve Asya D., müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Avukatı Serkan E.'nin tahliyesini istedi. Sanık Serkan E. ise duruşmada susma hakkını kullandı.

CEZAEVİNDEYKEN ÇOCUKLARININ ZARAR GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Söz verilen diğer sanık Asya D. ise 12 aydır tutuklu bulunduğunu, kendisi cezaevindeyken çocuklarının zarar gördüğünü ifade etti.

Asya D.'nin kızı S.E.'nin avukatı Nazlı Demir ise "Müvekkilimin iyiliği için ilk celseden beri annesinin yanında olmasını, bu zor günleri birlikte atlatmalarını talep ediyorum ve bu talebimi sürdürüyorum. Müvekkil hayatı boyunca zaten hiçbir erkeğe güvenemeyecek. Belki bir evlilik yapacak ancak çocuğu olursa eşine hep benim kızım da aynı şeyleri yaşar mı düşüncesiyle kuşkuyla yaklaşacak. Hayat boyu travma yaşayacak. Annesi tutuklu yargılandığı için kendini suçlayan müvekkile bir travmayı da sizin eklememenizi rica ediyorum. Bu sebeple anne Asya'nın tutuksuz yargılanmasını talep ediyorum" dedi.

Avukatların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Heyet, tutuklu sanıklardan Asya D.'nin ev hapsi adli kontrol şartıyla tahliyesine, Serkan E.'nin tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #cinsel istismar #bıçaklama
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