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Klip çeken suç örgütüne operasyon: 14 gözaltı

İzmir'in Torbalı ilçesinde jandarmanın kendilerini 'Ayrancılar mini Kolombiya' olarak tanıtan suç örgütüne yönelik düzenlediği 'Zincir Operasyonu'nda 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, suça teşvik edici sözlerin bulunduğu bir klip çektikleri ve sosyal medyada paylaştıkları belirlendi

Klip çeken suç örgütüne operasyon: 14 gözaltı
21 Mayıs 2021 Cuma 14:51

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde bir grubun organize suç faaliyetleri gerçekleştirdiğini tespit etti. Ekipler, takibe aldıkları şüphelilere yönelik bu sabah 'Zincir’ adı verilen operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere 140 jandarma ve 6 polisin katılımıyla yapılan baskında, 14 kişi yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 bıçak, 168 tabanca mermisi ele geçirildi.

Daha önce yapılan denetimlerde grupla bağlantılı olan kişilerde 882 gram metamfetamin, 404 gram esrar, 137 gram bonzai ele geçirildiği belirtildi.

Şüphelilerin, 'Suç örgütü kurmak', 'Uyuşturucu imal etmek ve ticaretini yapmak', 'Göçmen kaçakçılığı', 'Tehdit', 'Nitelikli yağma', 'Mala zarar verme' gibi suçlardan gözaltına alındıkları bildirildi. Operasyon kapsamında 1 kişinin de arandığı ifade edildi.

Gözaltına alınan 14 kişi, sağlık kontrollerinin ardından Torbalı Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

VİDEO ÇEKMİŞLER

Kendilerini 'Ayrancılar mini Kolombiya' olarak tanıtan şüphelilerin suça teşvik edici sözlerin bulunduğu müzik klibi çektiği tespit edildi. Şüphelilerin lüks otomobiller, pitbull köpekler ve beyzbol sopaları ve silahlı oldukları görüntülerin yer aldığı kısa klipler çektikleri ve bunları sosyal medyada paylaştıkları ortaya çıktı.

Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #torbalı #ayrancılar mini kolombiya #suç örgütü operasyonu #izmir operasyon
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