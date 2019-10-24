KODA müzisyenleri ayakta alkışlandı

Gaziemir Belediyesi'nin Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği Cumhuriyet Konseri'nde Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası (KODA) Gaziemirli seyirciyle buluştu.

KODA müzisyenleri ayakta alkışlandı
24 Ekim 2019 Perşembe 14:33

Atatürk Kültür Merkezi'nde Şef Hakan Şensoy yönetiminde sahneye çıkan KODA'ya sevilen sanatçı Dilek Türkan eşlik etti. KODA, Türk ve dünya müzik tarihinde yer edinmiş bestelere hayat verirken sanatçı Dilek Türkan da Türk bestekarların eserlerini seslendirdi. Performanslarıyla dinleyiciye unutulmaz bir konser yaşatan sanatçılara, başta Belediye Başkanı Halil Arda olmak üzere, salonu dolduran Gaziemirliler hep bir ağızdan eşlik etti. Yorumladıkları eserlerle sanatseverlere muhteşem bir gece yaşatan sanatçılar, uzun süre ayakta alkışlandı.

Teşekkür etti

Konser sonunda sahneye çıkan Başkan Arda, sanatçı Dilek Türkan ve Şef Hakan Şensoy'a çiçek ve anı objesi verdi. Başkan Arda, "Bize Cumhuriyet'i armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'e minnettarız. Bu konseri rahat bir şekilde izleyebiliyorsak bunu Cumhuriyet'e borçluyuz. Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası'na, Hakan Şensoy'a ve Dilek Türkan'a bu muhteşem konseri bize yaşattıkları için teşekkür ediyorum" dedi.


 

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