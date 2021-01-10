Komşu kavgası ölümle bitti!

İzmir'de komşu kavgası acı bitti. Bir kişi tartıştığı komşusunu bıçaklayarak öldürdü

Olay Bayındır ilçesinin Turan Mahallesi'nde yaşandığı. Alınan bilgiye göre 46 yaşındaki Eray Umutlu, bilinmeyen bir nedenle komşusu olan 36 yaşındaki M.B. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.B., bıçağını çıkararak Umutlu'yu yaraladı.

Çevredekiler durumunu jandarmaya ve sağlık ekiplerine haber verdi. Umutlu sağlık ekiplerince Bayındır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Umutlu'nun cansız bedeni morga kaldırılırken, M.B. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.