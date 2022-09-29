Kömür zamları kara kara düşündürüyor! Fiyatlar 5-6 kat arttı!

Soğuk havalar yaklaşırken, kömüre üst üste gelen zamlar ise endişelendirmeye başladı. Bir kömür satıcısı kendisini ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel'e dert yanarak, “Kömürü zaten fakir fukara alıyordu. Geçen sene bin liraya sattığımız kömür şu an 5 bin ila 6 bin lira arasında. Fiyatlar 5-6 kat arttı. Vatandaş kömür almakta zorlanıyor” ifadelerini kullandı

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, CHP İzmir İl, CHP Buca İlçe örgütü ve CHP Buca Meclis üyeleri ile birlikte Buca Kuruçeşme mahallesi esnafını ziyaret etti. Hem vatandaşlar hem de esnaf pahalılıktan şikayet ederken, bölgede yaşayanlar bir an önce seçim yapılması gerektiği yönünde birleşti.

Kuruçeşme mahallesinde 25 yıldır kömür satışı yapan Tahsin Kayaönü ile Atila Sertel’in ayaküstü sohbeti, kışın kapıya dayandığı şu günlerde vatandaşın kara kara düşündüğünü göz önüne serdi.

“BİN LİRADAN 6 BİN LİRAYA ÇIKTI”

25 yıldır aynı yerde kömür satışı yaptığını belirten Tahsin Kayaönü, böylesi bir süreci hiç yaşamadıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

“25 yıldır aynı yerde bu işi yapıyoruz. Kömür satışlarımız yüzde 200 yüzde 300 oranında azaldı. Zaten kar marjımız düşüktü. Şimdi işte yapamıyoruz. Bu kömürü yakan zaten fakir fukara. Geçen sene bin liraya sattığımız kömür şu an 5 bin ila 6 bin lira arasında. Yani 5-6 kat arttı. Vatandaş kömür almakta zorlanıyor. Eskiden taksitle kömür satışı yapardık. Şimdi taksite de giremiyoruz. Çünkü bizim de artık bütçemiz belli. Geçen sene 10-15 kamyon mal alıyorduk. Şimdi o paraya 2 kamyon ancak alabiliyoruz. Ve biz de veresiye veremiyoruz artık. Bizim ekonomik durumumuz da oldukça küçüldü. Geçen yıllarda kazandığımız para ile 250 bine 1+1 bir ev alabilirken şimdi mümkün değil. Bir evin fiyatı bir milyondan başlıyor. Kar marjlarımız yine aynı ama ancak ucu ucuna geçinebiliyoruz. “

Bölgede gözlük satışı yapan bir mağaza sahibi ise hayat pahalılığından dolayı insanların numaralı gözlüklerini dahi alamadığını söyledi.

İl ve ilçe örgütü ve belediye meclis üyeleri ile bölge esnafını tek tek ziyaret eden CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, “Türkiye’yi karış karış geziyoruz. Kendi seçim bölgemizde sürekli sahalardayız. Gittiğimiz yerler ve ziyaret ettiğimiz kişiler farklı ama sorunlar ve talepler ortak. En önemli sorun hayat pahalılığı, en çok dile getirilen talep ise erken seçim” dedi.