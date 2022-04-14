Atilla, Alsancak, Levent ve 2. Kadriye mahallelerinde oluşturduğu 4 yeni park ile birlikte park sayısını 179’a çıkaran Konak Belediyesi, ilçedeki tüm parklarda da bakım ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Her yaştan kent sakininin keyifli zaman geçirdiği parklar tepeden tırnağa yenileniyor

Konak Belediyesi ilçeye yeni park kazandırmanın yanı sıra mevcut parklarda da yenileme ve düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ilçe genelindeki tüm parklarda düzenli olarak bakım ve yenileme çalışmaları yaparak kent içinde İzmirlilere nefes aldıracak keyifli alanlar oluşturuyor. Büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalar kapsamında parklardaki bitkiler mevsime göre çeşitlendirilirken artırılan yeşil alanlara çim serimi yapılıyor. Öte yandan eskiyen, yıpranan spor aletleri, çocuk oyun alanları ile tartan pistler onarılıyor veya yenileriyle değiştiriliyor.

Konak’a 4 yeni park

Konak’ın bahar aylarıyla birlikte dolup taşan parklarına belediyenin Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüklerinin çalışmalarıyla 4 yeni park daha eklendi. Konak Belediyesi’nin Atilla, Alsancak, Levent ve 2. Kadriye mahallelerinde oluşturduğu parklar vatandaşlara nefes alma ve dinlenme alanı açarken, çocuklar da yeni oyun parklarına kavuşmuş oldu. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak’ın park alanı olarak değerlendirilebilecek çok kısıtlı bir alana sahip olmasına rağmen dört yeni parkı hizmete açtıklarını belirtti ve “Özellikle muhtarlarımızla bir araya geldiğimizde bize vatandaşın nefes alacağı, çocuğuyla komşusuyla çıkabileceği park alanları talebini iletiyor. Konak, eski bir kent ve park olarak değerlendirilebilecek alan bakımından oldukça kısıtlı. Ama biz en ufak alanı bile değerlendirmeye, nefes alınacak yeşil bir park alanı haline getirmeye çalışıyoruz. 4 mahallemizde 4 yeni parkı Konak halkının kullanımına kazandırdık. En son, Atilla, Alsancak, Levent ve 2. Kadriye mahallelerinde yeni parklarımızı hizmete açtık. Atilla Mahallesi’ndeki Mübadele Parkı ise içindeki Mübadele Anıtı’yla ayrı bir anlam da taşıyan bir parkımız oldu” dedi.

Çiçekler fidanlıktan

Yeni yapılan parkların yanı sıra ilçede bulunan tüm parklarda da bakım, onarım, yenileme ve düzenleme çalışmaları program dahilinde devam ediyor. 7’den 77’ye her yaştan vatandaşın nefes aldığı, keyifli zaman geçirdiği parklar modern ve görsel estetiği ile dikkat çektiği gibi oyun alanları da çocuklar için kullanışlı ve güvenli olacak şekilde yepyeni bir görünüme kavuşturuluyor. Konak Belediyesi, park ve yeşil alanlara dikimini gerçekleştirdiği bitkileri ise Kadifekale'deki 11 bin metrekarelik fidanlığından temin ediyor.