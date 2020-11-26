Konak'a 'İşbirliği' ödülü

Konak Belediyesi ve Kent Değerlerini Koruma ve Geliştirme Derneği işbirliği arasında yürütülen ve tarihi İstiklal Okulunu yeniden şehre kazandıracak “Konak Yenilikçi Öğrenme Merkezi” projesi, Türkiye’nin en prestijli ödüllerinden olan Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde “İşbirliği” ödülünü kazandı.

Konak Belediyesi, Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen, Türkiye’nin önemli firmalarının ve belediyelerin katıldığı Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde İzmir’e büyük gurur yaşattı. İzmir Kent Değerlerini Koruma ve Geliştirme Derneği işbirliği ile yürütülen “Konak Yenilikçi Öğrenme Merkezi” projesi, “İşbirliği” ödülüne layık görüldü. Pandemi şartları nedeniyle online düzenlenen ödül törenine bağlanan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir’in merkez ilçesi Konak’ta 3 bin 500’e yakın tescilli bina olduğunu ve tarihi ayağa kaldıracak projeler ile bu projeleri hayata geçirecek işbirliklerine önem verdiklerini vurguladı. Başkan Batur, “Belediye olarak hem kendi olanaklarımızla hem de sivil inisiyatif ve sivil toplum örgütleri ile restorasyon çalışmaları yürütüp kentin önemli değeri olan Kemeraltı, Agora ve Kadifekale arasındaki altın üçgenin ayağa kaldırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalar arasında Yenilikçi Öğrenme Merkezi olarak hayata geçecek İstiklal Okulu binası, 1900’lü yılların başında inşa edilmiş, kentin çok önemli ve değerli yapılarından bir tanesi” diye konuştu.

Sivil inisiyatif ile işbirliğine devam

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Konak Yenilikçi Öğrenme Merkezi”nin hem İstiklal İlkokulunun tarihi binasını ayağa kaldıracağını hem de bölgedeki çocuk ve gençlerin eğitim, bilim ve sosyal alanlarda gelişimine katkı sağlayacağını ifade etti. Sivil inisiyatif ile ortak çalışmalara da devam ederek örnek olacaklarını belirten Başkan Batur, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu önemli tarihi değeri ayağa kaldırmak için İzmir Kent Değerlerini Koruma ve Geliştirme Derneği ile beraber çok güzel bir çalışma yaptık. İşbirliği içerisinde, ortak akıl çerçevesinde yaptığımız çalışmalardan bir tanesi oldu. İzmir Kalkınma Ajansına da yaptığı maddi katkılar için teşekkür etmek istiyorum. Sadece tarihi konular değil, özellikle sivil inisiyatifle, kadın dernekleri, Roman dernekleri ve diğer sivil inisiyatifler ve dezavantajlı gruplarla bir araya gelerek proje geliştiriyoruz.”

Gurur ve moral verdi

Pandeminin yanı sıra yaşanan deprem felaketiyle de zor günler geçiren İzmir’in Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde yer alarak moral buluğunu dile getiren Başkan Batur, “Bu ödül bize büyük moral verdi. Pandemi süreci devam ederken İzmir’de yaşanan depremden sonra bugün aldığımız bu ödül bizim için ayrı bir onur ve moral oldu. Paydaşlarımıza; İzmir Kent Değerlerini Koruma ve Geliştirme Derneği ile İzmir Kalkınma Ajansına ve çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Batur, Sürdürülebilir İşbirliği Ödülleri’nde Sosyal Etki ödülüne layık görülen Buca Belediyesi ile Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Ödülünü alan Bayraklı Belediyesi’ni de başarılarından ötürü kutladı.

Süreçte neler yaşandı?

1900’lü yılların başında inşa edilen ve bir dönem “İstiklal İlkokulu” olarak hizmet veren tarihi bina uzun yıllar işlevinin dışında kullanılarak kaderine terk edilmişti. Yıllarca öğrencilerden yoksun kalan İstiklal Okulunun tarihi binası 2016 yılında Konak Belediyesi tarafından satın alındı. Yapının restorasyonunu projelendiren Konak Belediyesi, İzmir Kent Değerlerini Koruma ve Geliştirme Derneği ile ortak hizmet protokolü imzaladı. Yürütülen ortak hizmet projesi, restorasyon uygulaması için İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Kültür Varlıklarının Korunması ve Yaşatılması Mali Destek Programına yapılan başvuru sonrası, hibe desteği almaya hak kazandı. Tarkem’in (Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş) de iştirakçi olarak yer aldığı projenin restorasyon uygulaması Konak Belediyesi ve Tarkem’in teknik elemanlarının denetiminde sürdürülüyor.

Merkezde neler olacak?

Kestelli bölgesinde, Kestelli ile Eşrefpaşa Caddelerinin kesişiminde yer alan tarihi İstiklal İlkokulunu yeniden öğrencilerle buluşturacak “Konak Yenilikçi Öğrenme Merkezi” 600 metrekare kapalı ve yarı açık alana sahip. Merkez faaliyete geçtiğinde, bölgenin çocuklarına ve gençlerine yönelik olarak Havacılık, Astronomi, Matematik, Robotik Kodlama ve Tarih alanlarında dersler ve uygulamalar yapılacak. Okulda teknoloji okuryazarlığını geliştirici aktiviteler de düzenlenecek. Merkezde çok amaçlı bir toplantı salonu, 3D yazıcı dahil, birçok donanımı içeren elektronik atölyesi, 30 kişilik bir amfi, okul öncesi atölyesi, kütüphane, mutfak/büfe ve açık fuaye bulunacak.