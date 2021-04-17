Konak'a oyuncak kumbarası

Konak Belediyesi, ilçede 20 ayrı noktaya yerleştirdiği kumbaralarda toplayacağı oyuncakları, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına dağıtacak

Konak Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı arifesinde Konaklı çocukların yüzlerini güldürecek bir kampanya başlattı. İlçenin farklı bölgelerine oyuncak toplama kumbaraları yerleştiren Konak Belediyesi, bu kumbaralarda biriken oyuncakları ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ulaştıracak.

Konak Belediyesi, "Oyuncaklarınızı paylaşın, mutluluğu paylaşın" sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında farklı semtlere oyuncak toplama kumbaraları yerleştirmeye başladı. İlçede özellikle parklara konumlandırılan kumbaralar, 20 ayrı noktaya yerleştirildi. Bu kumbaralarda biriken oyuncaklar, Konak Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından toplanarak, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne teslim edilecek. Ekipler tarafından kategorize edilen oyuncaklar, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına dağıtılacak.

"Çocuklarımızın yüzünü güldürmek istedik"

Çocukların pandemi yüzünden uzun süre evlerinde kapalı kaldıklarını anımsatan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Hem çocuklarımızın yüzünü güldürmek hem de oynanmayan ama kullanılabilir durumdaki oyuncakların değerlendirilmesini sağlamak istedik. Çocuklar büyüdükçe bazı oyuncaklarla oynamayı da bırakıyor. Kullanılabilir durumdaki bu oyuncaklar evlerde birikiyor. Yani bir yanda çocukların artık oynamadığı oyuncaklar diğer yanda bu oyuncaklara ulaşamayan çocuklar vardı. Biz bu buluşmayı sağlayıp, çocuklarımızın da yüzünü güldürmek istedik. Ekiplerimiz de titiz bir çalışma yürütecek" dedi.

Kullanılabilir olsun, temiz poşetlere konsun

Kumbaralara bırakılacak oyuncaklar için herhangi bir yaş grubu kriteri yok. Kullanılabilir durumdaki her oyuncak kabul ediliyor ancak yetkililer oyuncakların temiz bir poşetlere konulduktan sonra kumbaralara bırakılmasını istiyor. Bu talebin nedeni ise kumbaralara yanlışlıkla atılabilecek herhangi bir atıktan oyuncağı koruyabilmek...

Kumbaralar nerede?

Konak Belediyesi'nin kumbaraları yerleştirdiği yerler ise şöyle:

- Güzelyalı Parkı (Fuat Göztepe Parkı)

- Göztepe Mahallesi Muhtarlığı önü

- Mehmet Ali Akman Mahallesi, Teğmen Ali Rıza Akıncı Parkı

- Behçet Uz Parkı girişi

- Piri Reis Mahallesi, Zübeyde Hanım Anaokulu

- Kılıç Reis Mahallesi, Kılıç Reis İhsan Alyanak Parkı (Muhtarlık yanı)

- Fatih Mahallesi Muhtarlığı yanı

- Atilla Spor Parkı girişi (Egepol Hastanesi arkası)

- Susuzdede Parkı (İnönü Caddesi girişi)

- Güzelyalı, 16/1 Sokak

- Alsancak Melih Özakat İlköğretim Okulu

- Gazi Ortaokulu

- Mersinli Semt Merkezi önü

- Şevket Özçelik Sokak ile 1381 Sokak kesişimi

- Özel Bizim Kulüp Anaokulu önü

- Özel Civciv Anaokulu önü

- Necatibey İlköğretim Okulu önü

- Özel İzmir Sağlık ve Eğitim Vakfı İlköğretim Okulu önü

- Güzelyalı Ortaokulu önü

- Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önü