Konak'a Roman Kültür Merkezi

Konak Belediyesi, Tepecik’te kurduğu Roman Kültür Merkezi’ni 8 Nisan Dünya Romanlar Günü’nde hizmete açıyor. Roman vatandaşlara onların en anlamlı gününde özel bir armağan vermek istediklerini söyleyen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, açılışı 8 Nisan’da yapacaklarını müjdeledi

Konak Belediyesi, Tepecik’te 116 yaşındaki tarihi bir binayı restore ederek kurduğu Roman Kültür Merkezi’nin açılışını 8 Nisan Dünya Romanlar Günü’nde yapacak. Tarihi yapıda tamamlanan çalışmaları yerinde inceleyen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Roman hemşehrilerimize onlar için çok anlamlı bir günde, çok özel bir hediye vermek istedik. Roman Kültür Merkezi’mizi, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü’nde kentimize kazandıracak ve hemşehrilerimize armağan edeceğiz” dedi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Tepecik’te bulunan ve Roman Kültür Merkezi’ne dönüştürülen 116 yaşındaki tarihi yapıyı ziyaret etti. Konak Belediyesi teknik ekipleriyle asırlık yapıda incelemelerde bulunan Batur, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Batur’a Konak Belediye Meclisi Üyesi Ali Yangır, İzmir Sahne Çalışanları Derneği Başkanı Muammer Açıkpazu, Yenişehir Mahalle Muhtarı Süleyman Çatalbaş ile mahalle sakinleri de eşlik etti.

“Söz verdiğimiz tarihte tamamladık”

Ekiplerin çok titiz yürüttüğü restorasyon çalışmalarını, söz verdikleri tarihte tamamladıklarını belirten Batur, “Açılışımızı da Roman hemşehrilerimiz için çok anlamlı bir günde yapacağız. Konak, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü’nde Roman Kültür Merkezi’ne kavuşacak. İlçemiz, Roman nüfusun en yoğun yaşadığı bölgelerden biri. Biz de her zaman Roman hemşehrilerimizin yanındayız. Onların karşı karşıya oldukları sorunları biliyor ve çözüm için de elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Özellikle kadınlarımızın ve çocuklarımızın gelişimine, eğitimlerine destek olmak bizim için çok ama çok önemli. Roman Kültür Merkezi’ne dönüştürdüğümüz tarihi yapımızda, bu anlamda çok güzel çalışmalar yapacağız. Kadınlarımız, çocuklarımız, gençlerimiz için çeşitli kurslar düzenleyeceğiz. Merkezimiz ilçemize, tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Çok amaçlı hizmet verecek

Asırlık tarihi bina her yaştan bölge insanının yararlanabileceği, çok amaçlı bir merkez olarak hizmet verecek. Merkezde ilk etapta okuma-yazma, yaratıcı drama, temel müzik eğitimi, ritim, üflemeli, yaylı sazlar, film, belgesel ve fotoğrafçılık kursları düzenlenmesi planlanıyor. Açılacak kurslardan biri de müzik aletleri bakım ve onarım kursu olacak. Merkezin alt katında müzikle ilgili eğitimler verilirken, orta kat kadın, aile ve çocuklara yönelik çalışmalara ayrılacak. Merkezin üst katında ise gençlerle ilgili çalışmalar yürütülecek.

Harabe bir haldeydi

Harabe bir haldeyken Konak Belediyesi tarafından, özgün karakteri korunarak restore edilen ve şehre kazandırılan tarihi yapının kim tarafından yapıldığı bilinmiyor ancak ana giriş kapısı üzerindeki kitabede 1905 tarihi yazıyor. Çok yakında yeni hayatlara kapı aralayacak asırlık yapı, özelikle tavan süslemeleriyle dikkat çekiyor. Ekipler, oda tavanlarında bulunan kalem işlerini büyük bir titizlikle restore etti. Restorasyonun en son aşamasını da bu çalışmalar oluşturdu.