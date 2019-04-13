Konak Belediyesi Faaliyet Raporu Meclis'ten geçti

Konak Belediyesi, Nisan ayı ikinci meclis toplantısı İzmir Büyükşehir Belediye meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Konak Belediyesi 2018 yılı Faaliyet Raporu’nun görüşüldüğü toplantıda rapor, oy çokluğuyla meclisten geçti.

Nisan ayı ikinci Meclis toplantısında görüşülen, Konak Belediyesi 2018 yılı Faaliyet raporu, oy çokluğuyla kabul edildi. Faaliyet raporu ile ilgili bir konuşma gerçekleştiren Konak Belediye Başkan Abdül Batur, ‘Bu değerli çalışmalarda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum’ dedi.

Batur, “2018 yılı faaliyet raporuna baktığımızda, belediyemizin mali yapısının tutarlı doğru olarak kullanıldığını görüyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kadına, çocuklara, gençlere yönelik çalışmaların yoğunluklu olduğunu, gerek semt merkezlerimizde, gerek kültür merkezlerimizde gerçekleşen faaliyetlerin bulunduğunu ve bu çalışmaların vatandaşlarımızın tarafından beğenildiğini ve talep edildiğini görüyoruz. Amatör Spor kulüplerimize, amatör sporu ve sporcuları desteklemek için yapılan ayni ve nakdi yardımları bu raporda görüyoruz. Faaliyet raporunda yer alan Gültepe ve Toros’taki pazaryerinin bitme aşamasına gelindiğini görmemiz, bizi ayrıca mutlu ediyor. Konak belediyesi çalışmalarını çok iyi bir şekilde yürütmüştür. Faaliyetler doğru şekilde yapılarak vatandaşlarımıza ulaştırılmıştır. Tüm bu çalışmaların yapılmasında büyük emeği olan başta Sayın Sema Pekdaş olmak üzere, emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. O dönem belediye meclis üyesi olarak çalışanlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.