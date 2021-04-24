Konak Belediyesi filosundan 23 Nisan turu

Konak Belediyesi'nin araç filosu, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Konak'ın caddelerini turlayarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

Konak Belediyesi'nin resmi araçları, pandemi şartlarında kutlanan ve salgın önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, oluşturdukları uzun konvoy ile şehrin caddelerini turladı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Gürçeşme'deki Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden yola çıkan konvoyu Konak Belediyesi önünden geçerken selamladı. Konvoy daha sonra Alsancak, Kordon, Cumhuriyet Meydanı, Talatpaşa Bulvarı, Şair Eşref Bulvarı, Kahramanlar, Gazi Bulvarı, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Mithatpaşa ve Halilrıfatpaşa Caddelerinden geçerek bayram coşkusunu tüm şehre yaydı. Türk Bayrakları ve flamlarla süslenen Temizlik İşleri, Fen İşleri, Park Bahçeler ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlükleri araçlarını, ellerinde al bayrakları ile balkonlara ve pencerelere çıkan Konaklılar da coşkuyla selamladı.