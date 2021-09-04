Konak Belediyesi Fuar'da yerini aldı

Konak Belediyesi, bu yıl 90'ıncı kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı'ndaki standıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Fuar'ın ilk gününde konak standına gelen vatandaşları karşılayan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, ziyaretçilere Nutuk armağan etti

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 90. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın ilk gününde, Konak Belediyesi standı ziyaretçilerini karşıladı. Başkan Batur'a CHP Parti Meclisi Üyesi ve İzmir Milletvekili Ednan Arslan ile Belediye Meclis Üyeleri de eşlik etti. Konak Belediyesi Fuar'daki yerini aldı

Ziyaretçileri Başkan Batur karşıladı

Konak Belediyesi, bu yıl 90'ıncı kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı'ndaki standıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Fuar'ın ilk gününde konak standına gelen vatandaşları karşılayan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, ziyaretçilere Nutuk armağan etti.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 90. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın ilk gününde, Konak Belediyesi standı ziyaretçilerini karşıladı. Başkan Batur'a CHP Parti Meclisi Üyesi ve İzmir Milletvekili Ednan Arslan ile Belediye Meclis Üyeleri de eşlik etti. Konak Belediyesi standını ziyaret edenlere Nutuk armağan eden Başkan Batur, fuar ziyaretçilerini Konak Belediyesi standına davet ederek, "Bu yıl da çok güzel ve özenli bir fuar alanı hazırladık. Standımızdaki etkinliklerimizin yanı sıra gençlerimizin ve kadınların kurduğu sivil toplum kuruluşları temsilcilerini de misafir ediyoruz. Önce sağlık, diyerek, pandemi tedbirlerini unutmadan İzmir Enternasyonal Fuarı'nı ziyaret edenlerin güzel zaman geçirmelerini diliyoruz" dedi.

Konak Belediyesi standı çok renkli

Konak Belediyesi'nin fuar standı bu sene de keyifli atölyelere ev sahipliği yapıyor. Kukla Sanatçısı ve Hayali Deniz Özgökbel ve Sihirbaz Özlen Tuncer eğlenceli gösterilerini izleyiciyle buluştururken çocuklar için birbirinden güzel atölyeler de düzenleniyor. Konak Belediyesi'nin sivil toplum kuruluşları ile işbirliği fuarda da devam ediyor. Her gün kadın ve gençlik derneklerinden temsilciler standa konuk olarak farklı etkinliklere imza atıyor. Öte yandan Konak Belediyesi standında, ziyaretçilerin artırılmış gerçeklilik teknolojisi ile farklı bir deneyim yaşayacakları bir alan da bulunuyor.