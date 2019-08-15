Konak Belediyesi İZİKAD iş birliği

İzmir İş Kadınlar Derneği (İZİKAD), Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'u ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette sivil toplum örgütleri ile belediyelerin işbirliği yaparak ortak proje üretmelerinin önemine değinildi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'u ziyareti esnasında yerel yönetimlerle işbirliği yapmanın önemine değinen İzmir İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, Konak Belediyesi ile birlikte projeler yapmaya hazır olduklarını ifade etti. Çalışan kadının daha görünür olması gerektiğini belirten Serter, "İnsan haklarının kadın ve erkek herkese eşit uygulanması durumunda ekonomik başarıyı ve ilerlemeyi daha kolay sağlayabiliriz. Belediyelerin de desteğiyle bu konuyu gündemde tutmamız gerekiyor. Toplumsal cinsiyet uçurumunun kapatılması ve daha eşitlikçi bir dünya için sosyal belediyecilik anlayışı çok önemli" dedi.

STK'ların destekçisiyiz

İZİKAD ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getiren Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İZİKAD ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi. Sivil toplum örgütlerini her zaman destekleyeceğini bildiren Batur, "Belediye bünyesinde sivil toplum örgütleri birimi kurarak daha destekleyici ve iletişim içinde olacağız. Birlikte ekonomik hayatta kadının yerinin güçlenmesi için çalışmaya hazırız. Kadın derneklerinin, kent yaşamında çok önemli bir yeri var. Bunun bilincinde bir belediye olarak her türlü çalışma için derneklerle birlikte yürüyeceğiz" dedi.