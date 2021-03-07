Konak Belediyesi'nde 32 müdürün 16'sı kadın

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde belediyenin kadın bürokratları ile bir araya gelen Başkan Abdül Batur, "Konak'ın gücü kadınlardan geliyor" dedi

Konak Belediyesi'nin 32 müdürlüğünün 16'sında müdür koltuğunda kadınlar oturuyor. Belediyenin imar, kentsel tasarım, halkla ilişkiler, muhtarlık, kadın aile, sosyal yardımlar, hukuk, strateji, mali hizmetler, iç denetim, çevre, yazı işleri, insan kaynakları, Etüd Proje ve Yapı Kontrol müdürlüğünü kadınlar yönetiyor. Belediye personelinin yüzde 30'unu da kadınlar oluşturuyor.

8 Mart öncesi Belediyenin kadın müdürleri ile Basmane Semt Merkezinde bir araya gelen Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak'ın daha yaşanır, daha modern bir kent olması için çalışan tüm kadın mesai arkadaşlarına emekleri için teşekkür etti ve Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı. Konak'ın her noktasında, belediyenin ürettiği her hizmette kadın emeğinin olduğununaltını çizen Başkan Batur, şöyle konuştu:

"Kadının toplumsal alanda, iş yaşamında ve siyasette güçlü bir yere sahip olması, başarılarının görünür olması gerektiğine inanıyorum. Biz sadece belli alanlarda değil, hayatın her alanında kol kola, omuz omuza, yan yana olmalıyız. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, 'Kadınlar toplum yaşamında erkeklerle birlikte yürüyerek birbirinin yardımcısı ve destekçisi olacaklardır' diyerek toplumda her alanda kadın ve erkeğin birlikte ve birbirini destekleyerek yol almasının önemini göstermiştir. Biz de kadınlara öncelik veren, onları destekleyen bir belediyecilik anlayışı ile hareket ediyor, gerek idari kadrolarımızda gerekse sivil toplumla birlikte yürüttüğümüz çalışmalarda kadın arkadaşlarımızla birlikte yol alıyoruz. Konak halkına hizmette, biz, kadın erkek yan yana, omuz omuza çalışıyoruz'

Çalışanın yüzde 30 kadın

Belediyenin müdürlüklerinin yarısının kadınlara emanet olduğunu vurgulayan Başkan Abdül Batur, 'Belediyemizin hukuksal alandaki tüm işleri kadınlara emanet; belediyenin tüm iç işleyişinde söz yine kadın müdürlerimizde. Mahallelerimizin gözü kulağı muhtarlarımızla ve tüm Konaklı hemşehrilerimizle iletişimimizde, sosyal yardımlarda, kadın ve aile hizmetlerimizde hep kadın müdürlerimizin emeği var. Konak'ı daha yaşanır bir kent olarak yarına taşıyacak kentsel dönüşüm planlarında en büyük emek yine kadınlarda. Kentimizin imarı kadınlarımıza teslim. Ayrıca tüm personelimizin yüzde 30 da kadın. Konak'ı ileriye taşıyacak, kadınlara istihdam yaratacak, kadını toplumsal hayatta güçlü ve görünür kılacak pek çok projeyi sivil toplumun kadın öncüleri ile birlikte hayata geçiriyoruz' dedi.

"Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun"

Kadınların toplumun her alanında var olmaları ve emeklerinin görünür olması gerektiğinin altını çizen Başkan Batur, kadının insan hakları mücadelesinde de yanlarında olduklarını dile getirdi. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yayınladığı mesajda Başkan Batur şunları söyledi.

"Tüm kadın mesai arkadaşlarımızın başarılarını ve emeklerini kutluyor, onları ayakta alkışlıyoruz. Belediyemizde omuz omuza çalıştığımız kadın mesai arkadaşlarımızın, kadın meclis üyesi arkadaşlarımızın ve tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Kadının insan haklarını ve bu yöndeki onurlu mücadelesini kutluyorum. Bu mücadelede sizinleyiz, yanınızdayız."