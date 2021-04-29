Konak Belediyesi'nde çifte bayram

Konak Belediyesi Merbel şirketi ile DİSK’e bağlı Genel-İş İzmir 5 No’lu Şube arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi, 1 Mayıs öncesi belediye işçilerine çifte bayram yaşattı. Bir yıl içinde hem KHK’lı işçileri belediye şirketine geçiren hem de toplu iş sözleşmesine imza atan Başkan Batur, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutladı ve “Toplu sözleşme sürecini büyük bir anlayış, karşılıklı görüş alışverişi ile masa başında tamamlamış olmanın gururu ve onurunu yaşıyoruz. Emekçi kardeşlerimizi enflasyona ezdirmedik” dedi

Konak Belediyesi Merbel şirketi ile DİSK’e bağlı Genel-İş İzmir 5 No’lu Şube arasında 1380 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. 1 Mayıs İşçi Bayramı arifesinde imzalanarak, belediye işçilerine çifte bayram yaşatan sözleşmenin imza töreni belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde gerçekleşti. İmza törenine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP Parti Meclisi Üyeleri Ednan Arslan ve Devrim Barış Çelik, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Murat Bakan, Tacettin Bayır, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, DİSK (Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu) Genel Başkan Yardımcısı ve Genel-İş (Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası) Başkanı Remzi Çalışkan, Genel-İş Genel Sekreteri Şükret Sevgener, Toplu sözleşme Daire Başkanı Çetin Çalışkan ve Örgütlenme Daire Başkanı Taner Şanlı, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, İzmir 5 No’lu Şube Başkanı Ali Haydar Kara, Disk Genel-İş Sendikası İzmir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 No’lu Şube Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Disk Genel-İş Sendikası İzmir 5 No’lu Şube Konak, Karabağlar ve Buca İşyeri Temsilcileri, Konak Belediyesi Bürokratları ve Meclis Üyeleri ile belediye işçileri katıldı. İmzalanan sözleşme ile Konak’ta bir yıl içinde hem 745 KHK’lı işçiyi resmi olarak Konak Belediyesi’nin şirketine geçiren sözleşmeye hem de toplu iş sözleşmesine imza atılmış oldu. Toplu sözleşmeye göre işçilerin maaşlarına ilk yıl yüzde 16, ikinci yıl ise Tüfe artı 1 oranında zam yapıldı. Statü değişiklikleri, gıda ve eğitim yardımları, prim, ikramiye ve ek ödemeler ile birlikte yapılan toplam zam yüzde 21’den yüzde 32’ye uzanan bir skalada gerçekleşmiş oldu. Başkan Batur, sözleşmenin hayırlı olmasını temenni ederek, “Toplu sözleşme sürecini büyük bir anlayış, karşılıklı görüş alışverişi ile masa başında tamamlamış olmanın gururu ve onurunu yaşıyoruz. Ben, emeğin ve emekçinin, alın terinin hakkını veren bir belediye başkanı olmaktan her zaman gurur duydum. Toplu sözleşmede emekçi kardeşlerimizi enflasyona ezdirmedik” dedi.

Eşit işe eşit ücret, eğitime katkı

İmza töreni öncesi, DİSK Genel-İş İzmir 5 No’lu Şube Başkanı Ali Haydar Kara söz alarak Konak Belediyesi Merbel şirketi ile sendika arasında imzalan toplu iş sözleşmesi ile işçilerin elde ettiği hakları, alkışlar eşliğinde anlattı. 1 Mayıs öncesi Türkiye’ye örnek bir toplu iş sözleşmesi yapmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Kara, “Bundan yaklaşıl 104 yıl önce Amerika’da, işçi sınıfı kardeşlerimiz çalışma koşulları iyileşsin diye mücadeleyi başlattı. Sınıf kardeşlerimiz, çok uzun süreli çalışmaya karşılık 8 saat için yola çıktı ama sınıf kardeşlerimiz fabrikalarının önünde kurşuna dizildi. Ama buna rağmen hiçbir zaman işçiler onurlu geçmişlerinden ve aydınlık gelecekten vazgeçmedi. 100 yıl sonra sınıf kardeşlerimizin bize bıraktığı miras ile mücadelemiz devam ediyor. Bugün 1 Mayıs öncesinde toplu sözleşmemizi yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu toplu sözleşme ile en düşük ücret 4 kişilik bir işçi ailesinin maaşı, resmi kurum ve sendikaların belirlediği ücret ile eşdeğer oluyor. Toplu sözleşmemizde eşite işe eşit ücret olacak, ilk defa okul öncesi eğitim katkı payı verilecek. Ayrıca Türkiye’de sadece bizim sözleşmemiz ile yılda 15 bin TL gıda yardımı var. Anadolu’da bin yıldır söylenir, veren al alan elden üstündür, diye. Biz de veren ele, bize sundukları katkıdan dolayı Konak Belediye Başkanımız Sayın Abdül Batur teşekkür ediyoruz” dedi.

Çalışkan: Onurlu, güzel bir tablo oluşturduk

Emeğin en yüce değer olduğuna vurgu yapan DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve Genel-İş Başkanı Remzi Çalışkan da toplu sözleşmede emeği geçenlere teşekkür ederek, "Pandemiden dolayı geçen yıl da bu şekilde oldu, bu yıl da 1 Mayıs’ı maalesef istediğimiz şekilde kutlayamıyoruz. Tam kapanma dense de bizler çalışıyoruz, işçiler çalışmaya devam ediyor. Zor zamanlarda bu işleri yürütmek, zorunlu bir işte çalışmak çok büyük bir değerdir, emektir. Bu emeğe değer verenleri başımızın üstünde taşırız. Bu toplu iş sözleşmesinde emeği geçen herkese; emek dostu, işçi dostu olan, alın terinin yanında olan, insanın yanında olan işçinin yanında olan Başkan Batur'a teşekkür ediyorum. Toplu sözleşmelerde kazandıklarımız alın terimizin karşılığı. Alın terimizin değerini bilen belediye başkanımızla ve emeği geçen kardeşlerimizle böyle bir tablo oluşturduk. Onurlu, güzel bir tablo oluşturduk. Genel İş'imizi büyüten ve büyütmeye devam eden kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu gücümüzü bu ülkenin geleceğine, alın terimizin, emeğimizin karşılığına, çocuklarımızın geleceğine, ülkemizin geleceğine kullanmalıyız. Sendikal mücadele, emek mücadelesidir. Ama aynı zamanda demokrasi mücadelesidir” diye konuştu.

Batur: Emekçi kardeşlerimizi enflasyona ezdirmedik

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, toplu iş sözleşmesinde emeğin ve işçinin alın terinin hakkını vermek için masaya oturduklarını ve belediye çalışanlarını enflasyona ezdirmediklerini vurguladı.

“Toplu sözleşme sürecini büyük bir anlayış, karşılıklı görüş alışverişi ile masa başında tamamlamış olmanın gururu ve onurunu yaşıyoruz. 20 yıl Narlıdere’de belediye başkanlığı yaptım. Hep emekten, emekçiden, çalışandan yana bir belediye başkanı olmaya çalıştım. Belediyede çalışan kardeşimiz sokağı iyi süpürürse, fen işleri bordürü doğru döşer, park bahçeler emekçimiz parkı doğru zamanda sularsa, belediye başkanı da kente yaşayanlar da mutlu olur. İşini yapan emekçi kardeşlerimizin aklında ücret sorunu olmamalı. Ben, emeğin ve emekçinin alın terinin hakkını veren bir belediye başkanı olmaktan her zaman gurur duydum. Toplu sözleşmede emekçi kardeşlerimizi enflasyona ezdirmemek çok önemliydi. CHP Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, belediyelere en düşük işçi maaşı 3100 TL’den düşük olmayacak talimatını vermişti. Genel Başkanımızın ve partimizin emeğe bakış açısını zaten hepiniz biliyorsunuz. Bugün emeklilere ikramiye veriliyorsa ve asgari ücretlerin geldiği noktanın mimarı Kemal Kılıçdaroğlu’dur, Cumhuriyet Halk Partisidir. İşçi ve emekçi dostu noktada CHP iktidarında emeğin hakkını bulduğunu göreceksiniz. Biz her zaman emekçi ile işçi ile bir arada ve dayanışma içinde olacağız.”

Başkan Batur’dan iktidar mesajı

Konuşmasında, İşçi Sendikaları, Esnaf- sanatkar ve Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcı Veli Ağbaba’nın sendikaya ve belediye işçilerine selamını da ileten Başkan Batur, iktidar yolunda beraber ve dayanışma içinde olacaklarını belirterek, “Pandemide en büyük sıkıntı belediye gelirlerimizde oldu ve gelirlerimiz yüzde 20 dolayında azaldı. Şu anda 17 günlük kapanma var. Maalesef, sonunda esnafın halini, vatandaşın ne yiyeceğini, ne yapacağını düşünmeyen anlayış var. İlk seçimde CHP iktidara gelince bunlar yaşanmayacak. CHP belediyelerine sizden tam destek istiyoruz. Samimi, beraber, dayanışma içinde bu mücadeleyi sürdüreceğiz ve beraber iktidar olacağız. Bizim iktidarımız sizin iktidarınız demek, CHP’nin iktidarı DİSK’in iktidarı demek” dedi.

“Yaşasın 1 Mayıs”

Pandemi döneminde belediye işçilerinin, sağlık çalışanlarının ardından en çok çalışan grup olduğunun altını çizen Başkan Batur, çalışma arkadaşları ile gurur duyduğunu ifade etti. Sözleşmenin belediyeye, işçilere ve sendikaya hayırlı olması dileklerini ileten Başkan Batur, işçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı da kutladığı sözlerini şöyle tamamladı:

“Toplu iş sözleşmesinden sonra hepimize büyük görev düşüyor. Kapanma sürecinde bizim tatilimiz yok, hepimiz çalışacağız. Vatandaşlara sosyal hizmette aksama olmayacak, birimlerimiz çalışacak. Sağlık çalışanlarının hakkı ödenmez ama sağlık çalışanlarından sonra en çok çalışan hizmet üreten belediye işçileri. 106 arkadaşımız koronaya yakalandı. Şükür ki kimseyi kaybetmedik. Bugün önemli bir gün. Yarından sonra işçinin, emekçinin bayramı 1 Mayıs var. Alanlarda kutlamayı istedik, 20 yıldır hep alanlardaydık, iki yıldır alanlarda olamıyoruz. Özlemimiz yeniden alanlarda, ama bizim iktidarımızda, işçiye emekçiye dönüm programlar yapan emekçinin yanında yer alan CHP iktidarında kutlamak. Bu duygularla 1 Mayıs İşçi Bayramı’nızı canı gönülden kutluyorum. Sözleşmemiz hem belediyemize hem işçi kardeşlerimize hem sendikaya, hepimize hayırlı olsun. Yaşasın 1 Mayıs, Yaşasın işçinin, emekçinin bayramı.”

Özgür Özel: İki taraf yok, kol kola girmiş iki ev sahibi var

Toplu Sözleşme imza törenine katılarak belediye işçilerinin sözleşme heyecanına ve 1 Mayıs coşkusuna ortak olan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Veli Ağababa’nın da selamlarını iletti. Özel, şöyle konuştu:

“Bugün iki taraf yok. Kol kola girmiş iki ev sahibi var. Görevini olması gerektiği yapan iki oluşum yan yana ev sahipliği yapıyor. Emeğiyle Konak’a katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum. Sizleri seviyor sizlerle gurur duyuyoruz. Bugünkü sözleşme ile önümüzdeki 1 Mayıs’tan önce bir bayram hediyesidir dendi. Bu vesileyle sizin 1 Mayıs emekçi bayramınızı kutluyorum. Bundan 6 ay kadar önce burada bu iki yapı Türkiye’ye örnek olacak bir sözleşmeyi imzalamışlardı. Muhalefette iken ortaya koyduğu toplumsal sorunların takipçisi olarak taşerona kadro sözü veren Kılıçdaroğlu. Kimsenin emeğini sömürmek değil sözünde işini yaptılar. Merkezi iktidar tarafından ortada bırakılmış arkadaşlarımıza sözleşme imzalayarak çok önemli bir adım attı. O günkü sözleşmeden alınan dersler, örgütlü olacaksın, doğru örgütü doğru sendikayı seçeceksin, örgütlü olduğun kurumun siyasi bilinçlerini göreceksin ve bu görüşün iktidar olmasını sağlayacaksın.”

“Emekçinin hakkı teslim edilsin”

Pandemi döneminde de sınıf mücadelesinin devam ettiğini, sahada çalışan belediye işçilerinin ve tüm emekçilerin acilen aşılanması gerektiğini belirten Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Emekçi kardeşlerim, pandemiyle mücadelede dünyada öne çıkan iki mücadele var. Birisi ağırlıklı olarak uygulanan karantina ve kısıtlamalar, ikincisi de başta İngiltere’nin niyetlenip eline yüzüne bulaştırdığı, dünyada birkaç ülkenin tercih ettiği sürü bağışıklığı sistemi var. Ancak dünyadaki üçüncü bir mücadele yöntemi var dediğimizde, dünya dönüp nedir diye bakıyor. O da Türkiye’de uygulanan sınıf bağışıklığı sistemidir. Paran varsa, gücün varsa, gücün varsa evde kal, hayatını kurtar. Paran yoksa, gündelik çalışmaya mecbursan, örneğin hamalsan, örneğin gündelik işçiysen, evlerdeki temizlik işçisiysen sen sokağa çık. Oysa Türkiye’de sıralamaların oldukça ileri bir noktasına gelinmiş olmasına rağmen emekçi kardeşlerimiz aşılamada unutulmuş, kaderleriyle baş başa bırakılmış, salgının acı sonuçlarına katlanmak zorunda kalmışlardır. Aşı bir haktır. Emekçilerin bu hakkının derhal teslim edilmesini bekliyoruz.”

İmzalar atıldı, işçiler çifte bayram yaşadı

Konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi imza törenine geçildi. Belediye işçilerinin sloganları ve alkışları arasında imzalar atılırken bir 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü de erkenden kutlandı. Hep birlikte İşçi Marşını söyleyen belediye işçileri, sözleşmeye atılan imzalar ile 1 Mayıs İşçi Bayramında çifte bayram yaşamış oldu.

Prim, ikramiye, gıda ve eğitim yardımında devrim gibi artış

İlk yıl yüzde 16, ikinci yıl ise TÜFE oranı artı 1 puan refah payı verildi. İşçilerin sosyal hakları, gıda yardımı, prim, ikramiye ve eğitim yardımında ise devrim gibi artış yapıldı. Sözleşmeye göre gıda yardımı yüzde 31 zam ile enflasyon oranının üzerine çıktı. Yılda beş kez verilen ikramiyeler 283’er TL’den 500’er TL’ye yükselerek yüzde 77 oranında arttı.

Eşit işe eşit ücret

Yapılan sözleşme ile yıllardır statü değişikliği bekleyen yaklaşık 450 personel de yaptıkları iş ve eğitim durumlarına göre unvan değişikliği aldı. Statü değişikliği ile eşit işe eşit ücret verilerek iş barışı da sağlanmış oldu. Bu kapsamda ağır ve tehlikeli işlerde çalışan ancak statü farklılığı nedeniyle prim alamayan işçiler de 222 TL ek ödeme hakkı kazandı. Teknik kadroda çalışan ancak memurların aldığı ek hizmet tazminatı alamayan işçiler de yeni sözleşme ile ilk kez ek hizmet tazminatı hakkını elde etti. Öte yandan bugüne dek en fazla yüzde 16 zam gören vardiya ödemeleri de ilk kez yüzde 20 oranında artış alarak kendi için yüzde 25’lik bir artış sağlanmış oldu.

Eğitime yüzde 100 katkı



Eğitim katkı paylarında ise rekor artış yaşanarak yüzde yüz oranında zam yapıldı. Çocukları İlk ve ortaokula devam eden işçilere daha önce 195 TL eğitim katkı payı verilirken yüzde yüzlük artış ile eğitim yardımı 400 TL’ye çıkarıldı. Çocuğu lisede eğitim görenler 500 TL, üniversiteye devam edenler ise 750 TL eğitim katkısı alacak. Engelli çocuğu olan işçiler ise 1000 TL’lik bir destek alacak. Yeni sözleşme ile okul öncesi eğitim çağında çocuğu olan işçiler de 400 TL eğitim yardımı alma hakkı kazandı.