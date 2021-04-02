Konak Belediyesi'nde 'muhtar' tartışması!

Konak Belediye nisan ayı meclis toplantısında belediyenin 2020 yılı hesaplarının denetlenmesine ilişkin Denetim Komisyonu Raporuna AK Parti Grubu şerh kararı alırken muhtarlara yardım konusu ise oturumda tartışmalara neden oldu

FATİH ÖZKILINÇ- Konak Belediyesi Nisan ayı olağan meclis toplantısı ilk oturumu Konak Belediye Başkanı Abdül Batur idaresinde gerçekleştirildi. Konak Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde gerçekleşen toplantıda Divan Katibi, Meclis Başkan Vekilleri, ile Encümen ve İhtisas Komisyonu üyeleri seçildi. Öte yandan Çocuk hakları komisyonu kuruldu. Denetim Komisyonu Raporu da görüşüldüğü oturumda AK Parti Grubu rapora şerh koydu. Söz konusu raporda belediyenin banka hesaplarında 31 milyon 392 bin 124 lirasının bulunduğu aktarıldı. 2020 Yılı Belediye başkanı faaliyet raporunun ise nisan ayı ikinci meclis oturumunda görüşülmesine karar verildi.

AK Parti'den rapora şerh kararı

Denetim komisyonu raporu ile ilgili AK Parti Grup Başkanvekili İsmail Özen, eleştirilerini sıralayarak grup olarak rapor için şerh kararı aldıklarını söyledi. Konak Belediyesi’nin 2020 yılının hesaplarının denetlenmesine ilişkin rapor şerhlerinin nedenleri dile getiren Özen, “Yatırımlara yapılan masrafların düşük olması, alınan kredilerin belediyenin genel masraflarına yapılması, alınan aynı tür malzemelerin fiyat farkı. Ayrıca geçen sene yaptığımız uyarıların işe yaradığını ve müdürlüklerin daha dikkatli olduklarını gördük. Ancak ben bazı hususları yine de paylaşmak istiyorum. Bir müdürlüğümüzün yapmış olduğu alımda müdür koltuğuna ödenen 557 lira iken tabureye bin lira ödenmiş. Ayrıca diğer müdürlüğümüzde folklor, atletizm, aerobik ve futbol kursundan oluşan bir ihaleyi Ağrı merkezli bir firma almış. İncelediğim kadarıyla İzmir’le bir bağlantısı yok. Bunun nasıl yapıldığı konusunda kafamda soru işaretleri kaldı. Diğer bir ihalede süresi 5-10 dakika arası süren yıllık faaliyet filmine ödenen 67 milyon 260 bin lira. Ben bu rakamın bu kadar kısa bir süre için fazla olduğunu düşünüyorum. Dağıttımız 200 adet tablet... Bunun araştırmasını yaptığımda şu anki fiyatları 820 lira olan tabletlerin bin 20 liradan alındığını gördük. Bir de dezenfeksiyon alımı var... Litre bazında ve adet bazında alınanlar var. Litre bazında alınanlardan biri 15 liraya, birinde 20 lira birinde de 44 liraya alınmış. Fiyat farklılıkları var. Kafamda soru işaretleri oluştur. Bu sebeplerden dolayı biz muhalefet şerhini kullanıyoruz” dedi.

CHP’den yanıt

AK Parti Grubu’nun eleştirilerine CHP Grubu adına yanıt veren Nesrin İlutlav, “Toplam yatırımımız 25 milyon 301 bin lira olup bu toplam harcama içerisinde yüzde 7.19’dur. Belediyemiz kendi imkanlarıyla yatırımların bir bölümünden tasarruf etmek adına ihale etmeden kendi personeliyle yapmıştır ve bunlar toplam yatırım tutarının dışındadır. Ayrıca 2014-2019 yılları arasında toplamda 30 milyon kamulaştırma yapılmasına rağmen biz 2 yıl içerisinde 30 milyon kamulaştırma yaptık. Rapor hakkında konuşan Başkan Batur, “İyi ki o krediyi çekmişiz. Şu anda faiz oranlarının hangi noktaya geldiğini görüyoruz. O zamana almasaydık bugün yüzde 30’larda faiz ödeyecektik. Biz yüzde 10 faizle ödüyoruz. Krediyi de eylül ayında çekmiştik” diye konuştu.

Muhtarlara yardım tartışması

Muhtarlara nakdi yardım konusunun komisyon tarafından reddedilmesini eleştiren AK Partili Özen, Türkiye’deki çeşitli ilçelerden benzer örnekler vererek muhtarlara neden yardım yapılmadığını sordu. Özen’den sonra söz alan Başkan Batur, yardım için kanun düzenlemesine ihtiyaç duyulduğunu dikkat çekerek, “Biz muhtarlara yardım etmek istiyoruz. Yardım etmek için bir kanuni düzenlemeye ihtiyaç var. Muhtar arkadaşlar kimin ne olduğunu biliyor. Bir yerde muhtarları toplayıp ‘Belediye şunu yapmıyor, bunu yapmıyor’ demekle olmaz. Belediye muhtarlarla ilgili her şeyi yapıyor. Bizim partimizin seçim beyannamesinde muhtarlarla ilgi kanuni düzenlemenin yapılacağıyla ilgili maddeleri okumak lazım. Muhtarlarla ilgili bir kanuni düzenlemenin yapılması gerektiğiyle ilgili çalışmaları yakın zamanda partimiz TBMM’ye getirecek ve orada samimiyeti göreceğiz. Muhtarların bütçesi olması lazım diyoruz. Bu bütçenin kaynağı Belediye Emlak Vergilerinden belirlenen oranlarla muhtarların nüfusuna göre bütçesi olacak. Biz de dersimize çalıştık. Bizim kanun taslağımızda böyle bir madde olacak. Muhtarlığın bir kurum olması lazım. Meclise muhakkak katılmasını sağlamamız lazım. Meclislerde oy hakkı olmasa da söz hakkı muhakkak olması lazım. Buyurun bunları kanun maddesi haline getirelim ve samimi olarak belediye bütçesinden ne yardım yapılacaksa yapalım. Konak’ta muhtar arkadaşlarımız bizim ne olduğumuzu biliyorlar. Samimiysek şu maddeleri kanuna çevirelim belediyeler de rahat etsin biz de rahat edelim” dedi. AK Partili Grup Sözcüsü Hakan Yıldız ise maddi değil ayni yardım önerisinde bulundu.