Konak Belediyesi'nden Hatay ve Alsancak için önemli karar!

Konak Belediye Meclisi olağanüstü toplanarak, kentteki hasarlı ve riskli yapıların hak kaybına uğramadan dönüşümüne ilişkin önergeyi oybirliği ile kabul etti. Hatay ve Alsancak bölgelerindeki “k” sınırlarını belirleyen kararın oybirliği ile kabul edilmesinin ardından Başkan Batur, “Konak’ın ve İzmir’in artık daha güvenli, depreme dayanıklı binalara İhtiyacı var. Bugün meclisimizde aldığımız karar tarihi bir karardır. Bu tarihi kararı, Konak Belediye Meclisine yakışır bir şekilde oybirliği ve tam destek ile aldık. Konak’ımıza ve İzmir’imize hayırlı olsun” dedi

Konak Belediye Meclisi, kentteki hasarlı ve riskli yapıların hak kaybına uğramadan dönüşümüne ilişkin mevcut plandaki durumu korunacak alan (k) sınırlarının belirlenmesi için olağanüstü toplandı. Hatay ve Alsancak bölgelerini kapsayan iki önerge meclisin onayına sunularak oy birliği ile kabul edildi. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde Konak Belediye Başkanı Abdül Batur yönetiminde yapılan olağanüstü toplantıyı CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Yıldız Yılmaz, AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Konak İlçe Başkan Yardımcısı Taner Deniz de izledi.

Tarihi karara tam destek

Oturum başlangıcında, mevcut plandaki durumu korunacak alan olarak belirlenen sınırlar ve bu alanlarda yapılacak uygulamalara yönelik bilgilendirme amaçlı sunum yapıldı. Sunumun ardından yapılan oylamada, olağanüstü toplanan Konak Belediye Meclisi iki önergeyi de oybirliği ile kabul etti. Konak Belediye Meclisinin kendisine yakışan tarihi bir karara imza attığını dile getiren Başkan Batur, alınan kararın Konak’a ve İzmir’e hayırlı olmasını temenni ederek şöyle konuştu:

“İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 30 Ekim depreminden sonra harekete geçerek hazırladığı, meclis gruplarının tamamının oy birliği ile geçirdiği kararı bugün Konak Belediye Meclisi olarak değerlendirdik. İzmir depremini 30 Ekim’de hepimiz yaşadık. Bu kentin daha güvenli, depreme dayanıklı binalara ihtiyacı var. Bina envanteri çok eskidi. Sadece Konak değil Konak’ın sınırları dışındaki meskun mahallelerdeki binalara baktığınızda da sıkıntı yaşandığını görüyoruz. Burada vatandaşlarımıza da sorumluluk düşüyor. Beş yıl içinde müracaat etmeleri, ruhsatlarını almaları gerekiyor. Ben öncelikle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer olmak üzere bu planın daha olumlu ve verimli bir noktaya gelmesi için görüşlerini paylaşan ve emek veren Çevre ve Şehircilik Bakanılığına, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüze, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi İmar Komisyonu Başkanı Erhan Uzunoğlu’na, komisyon üyelerine ve kararı oybirliği ile geçiren Büyükşehir Meclisine teşekkür etmek istiyorum. Bugün tarihi bir karar aldık. Tüm meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu tarihi kararı Konak Belediye Meclisine yakışan bir şekilde oybirliği ile ve tam destek ile aldık. Hem Konak’ımıza hem İzmir’imize hayırlı olsun.”

Mağduriyet giderildi

Konak Belediye Meclisinde alınan karar ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin önceki planlarında yer alan ruhsatlı yapıların yenilenmesinde hak kaybına uğramasının önüne geçildi. Vatandaşın mağduriyetini gidermek amacıyla yapılan planlarda mevcut haklar alındığı şekilde korunurken herhangi bir imar artışı olmadığı vurgulandı. mevcut plandaki durumu korunacak alan olarak Hatay ve Alsancak bölgeleri belirlendi. İki bölgede de 2863 sayılı yasa kapsamında sit alanı olarak belirlenen alanlar hariç tutuldu.