Konak Belediyesi'nden Romanlara bayram hediyesi

8 Nisan Dünya Romanlar Günü’nde İzmir'de ilk defa İzmir Kalkınma Ajansı(İZKA)'nın desteğiyle Konak Belediyesi tarafından Tepecik'te Roman Kültür Merkezi açıldı. Açılışta konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, 8 Nisan’ın CHP iktidarında Roman bayramı olarak kutlanması için kanun çıkaracaklarını belirtirken Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ise " Roman doğmak ve roman olmak asla ve asla suç değil. Sizler yaşamın rengisiniz" dedi

FATİH ÖZKILINÇ- Konak Belediyesi 8 Nisan Dünya Romanlar Günü’nde Tepecik'te İzmir Kalkınma Ajansı(İZKA)'nın desteğiyle hayata geçirdiği İzmir’de bir ilki gerçekleştirerek Roman Kültür Merkezi’ni açtı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un daha önce roman vatandaşların toplumsal hayatta kazandırılması ve gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak durarak sanat ve el işi eğitimi görebilecekleri merkezin açılışına Başkan Batur’un yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Genel Başkan Yardımcıları Yüksel Taşkın ve Gülizar Biçer Karaca, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu ve Konak Belediyesi eski Başkanları Ahmet Sarışın, Erdal İzgi, Hakan Tartan, Sema Pekdaş katıldı.

Batur'dan Tepecik'e bayram müjdesi

Sözlerine Dünya Roman Günü’nü kutlayarak başlayan Başkan Batur, Roman Eğitim Merkezi müjdesini de verdi ve “Yaklaşık 400 bin nüfuslu çeşitli dün dil ve ırkları içinde barındıran bir ilçe Konak. Bu ilçede 70 bina yakın Roman vatandaşımız yaşıyor. Belediyemiz Roman vatandaşlara yönelik 2020 itibariyle parti Genel Merkezi tarafından hazırlanan Roman Eylem Planı doğrultusunda çalışmalarını yürütüyor. Belediyemiz eğitim, çalışma, barınma, sağlık haklarına erişim konularını göz önünde bulundurarak tüm çalışmalarını bu kapsamda yürüyor. Tüm bu çalışmalarımızı Roman dernek ve STK’ları ile birlikte yürütüyoruz. 2020 yılında toplamda 11 proje çalışması yapıldı ve iki tanesi tamamlandı. Bugün, bu mahalle için Roman Eylem Planına uygun olarak planlanan Roman Kültür Merkezimizin açılışı için bir araya geldik. Bu çalışmada emeği geçen bir önceki belediye başkanım Sayın Sema Pektaş’a teşekkürlerimi sunuyorum. Bu merkez mahalleliye kültür ve sanat merkezi olarak hizmet edecek. Müzik, ritim drama gibi eğitimler olacak. Roman olmak dün zordu. Bugün ise düne göre daha iyi olsa da yetersiz. Horlandınız, sindirildiniz ve katledildiniz. Roman kardeşlerimizin içinde bulunduğu durumu çok boyutlu dışlama kavramı açıklar. Roman vatandaşlar birçok alanda eşitlikten yararlanamıyorlar. Oysa Roman doğmak ve roman olmak asla ve asla suç değil. Sizler yaşamın rengisiniz. Sizlerle yaşamak, sizlerin belediye başkanı olmak ayrı bir onur bizim için. Ayrıca Alman Kulesi’nin orada kreş de açtık. Çocuklarınız burada ücretsiz eğitim görecek. Sizden ricam çocuklarınızı buraya gönderin. Muhtarlardan ricam bu. Eski Kemer Tren İstasyonu… Bu istasyonun olduğu binayı Devlet Demiryolları’ndan aldık. Bunu Konak Gençlik Merkezi haline getirdik. Burada gençlerimiz gördükleri kurslarla meslek edinecekler ve bu sayede uyuşturucu belasının önüne geçmiş olacağız. Değerli Roman kardeşlerim, Sıfır Ayrımcılık Derneği ile birlikte Zeytinlik mahallesi eski papaz okulu olarak geçen tarihi binanın restorasyon çalışmasını tamamlayarak Roman Eğitim Merkezi olarak faaliyete geçirme çalışmalarına başlanmıştır. Sayın Tunç Soyer Başkanım, gelin bu merkezi hayata geçirelim. Bu dönem şanssız bir dönemden geçen bir kentleyiz. Pandemi, deprem, sel, tsunami hepsini bir arada yaşadığımız bir yıl oldu. Bunlar da geçecek, yeni normalde daha çok hizmet üretecek ve sizlerin problemlerini çözmeye çalışacağız. Yani sizin 2 Belediye Başkanı kardeşiniz var, bunu hiç unutmayın. Ayrıca bugün Roman Mahallemizde kentsel dönüşüm çalışmalarına başladığımızın müjdesini de vermek istiyorum” dedi.

Roman dostu kent: İzmir

Başkan Soyer, yaptığı konuşmada kent içindeki kültür çeşitliliklerinin kentlerin kalkınmasında kolon görevi göreceğini belirterek, Roman vatandaşlara toplum hayatta eşitlik sözü verdi ve şunları söyledi; “Öncelikle böyle tarihi bir binayı restore ederek halkımıza kazandıran Başkanımıza çok teşekkür ederim. Hiç şüphemiz yok ki bu merkez mahallenin yaşamına çok şey katacak. Büyükşehir olarak çeşitliliği bu kentin zenginliği olarak görüyoruz. Tüm dezavantajlı grupların eşitsizliğini ortadan kaldırmak amacıyla eşit bide yurttaşlık mümkündür diyoruz. Hayatın her alanında eşitsizlikler yaşayan Roman vatandaşlarımızın eşitsizliklerinin kırılması ve onların kültürünün tanıtılması için birçok çalışma yürütüyoruz. Pandemi döneminde Roman Müzisyenlere destek oluyoruz, yine güvencesiz işlerde çalışan Roman hemşerilerimizin yarasına derman olmaya çalışıyoruz. Amacımız herkesin birbirine saygı duyduğu ve ortak gelecek kaygısıyla yaşadığı bir kent yaratmak. Şehrimizin demokrasi ve insanlarıyla anılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü İzmir’in refahının artırılması ancak demokrasi ve insan haklarının şehrin tüm sokaklarına yayılmasıyla sağlayabiliriz. Bir kez daha eşit, adil ve barışçıl bir hayatın herkesin hakkı olduğunu söylüyorum. Konak Meydanındaki ay yıldızlı binayı Roman Kültür ve Araştırma merkezi yapıyoruz. Tüm bunları yapmamızın çok temel bir amacı var. Bu projenin Roman mahallelerimizin kalkınmasında önemli bir katkısı olacağına inanıyorum. Şunun sözünü vermek istiyorum. İzmir'i dünyanın en Roman dostu kenti yapmak için canla başla çalışacağız”

Tepecik'te tarihi gün

CHP’nin Roman İzmir Milletvekili Özcan Purçu, roman vatandaşların tek talebinin eşit yaşam hakları olduğuna dikkat çekerek Konak’ta Romanlar için tarihi bir gün yaşandığını söyledi ve “Roman kardeşlerim Romanlar Gününüz kutlu olsun. Dünyanın en neşeli, en özgür, en eşit ve adaletli insanları iyi ki varsınız. Romanlar o kadar neşeli ve adil insanlardır ki tarihleri boyunca hiçbir savaşta taraf olmamış ve toprak mücadelesine gitmemişlerdir. ‘Gökyüzü bizim ve yeryüzündeki bütün doğa bizim’ demişlerdir. Bizim uluslararası simgemiz iki renklidir. Gökyüzü mavi, yeryüzü yeşil. Ortasında da kırmızı bir yuvarlak vardır. O da dünya… O dünya bizim ama tehlikelidir. Özgürce dolaşmanıza izin vermezler, sınırlar koymuşlar. Biz adalet, özgürlük ve barış istiyoruz. Romanların kendi içinde ciddi bir yardımlaşma ve dayanışma vardır. Bugün Tepecik’te tarihi bir gün yaşıyoruz. Romanlar beni 2015'te meclis gönderdiler ve ben şimdi belediye başkanlarımı ve başkanlarımız ve genel başkan yardımcımızla geri döndüm. Bizim artık roman dostu büyüklerimiz var. Artık biz, yeteneklerimizi, kültürümüzü herkese tanıtmak istiyorduk ve tanıtıyoruz. Bugün rüya gibi bir gün. Burada yapılan hizmet çok değerli. Tepecik tarihinde ilk defa Roman Kültür Merkezi açılıyor. Burada dünyanın en iyi müzisyenleri yetişecek. Açılacak arşiv ile İzmir, dünyanın kültür merkezi olacak” ifadelerini kullandı.

İz bırakacaklar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Karaca, İzmir’in Türkiye’ye örnek bir kent olacağının altını çizerek, “Ben iki gündür buradaydım. En iyi propaganda yaptığınız somut iştir. Bu açıdan çok rahatlıkla söylüyorum ki burada bu iş başarılmış. Ben gördüğüm mekânlardan çok etkilendim. Ama bir mekanı şenlendiren insandır. Yaptığımız her şey geleceğe dair iz bırakacak olumlu bir iştir. Buradaki emeğe çok saygı duydum... İzmir bu şekilde devam ederse Türkiye’ye model olacak. Türkiye ya İzmir’e benzeyecek ya da çok karanlık bir yere gidecek. Bugün 20’den fazla Roman STK’sı ile bir araya geldik. Orada aldığımız notları Genel Merkezimize ileteceğiz. Biz atılacak her adımın takipçisi, eleştiricisi olacağız” dedi.

CHP'den Romanlara Bayram sözü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ise, CHP iktidara geldiğinde Roman Bayramı için kanun sözü vererek, şunları söyledi. “Dün gece apar topar bir genelge yayınladılar ve 8 Nisan’ı Roman Bayramı olarak kutlayın’ dediler. Ancak Roman vatandaşlarımız bir genelgeyle değil bir yasal kazanımla iktidara kim gelirse gelsin bugünü bayram olarak kutlamak isterler. CHP olarak sözümüz söz. Sandık gelecek bir iktidar olacağız ve hemen sonrasındaki 8 Nisan’ın bayram olarak kutlanması için kanun çıkmış olacak. Yine dün TBMM’de iktidarın Roman milletvekili dedi ki; ‘AKP iktidarında biz Romanlara hayal kurmayı öğrettik’ Ben de ona dedim ki ; ‘Roman vatandaşlarımız biz zaten hayal kuruyoruz, bize hayallerimiz gerçekleştirecek imkanlar yaratın derler.’ Biz bunu yapacağız. Roman vatandaşlarımız eşit eğitim, yaşam ve barınma hakkına yani Türkiye’deki dini, dili, inancı, ırkı yani ne olursa olsun eşit haklara sahip olacağı demokratik bir Türkiye’yi hep birlikte kuracağız. Türkiye’ye sizlerle birlikte huzur getireceğiz.”