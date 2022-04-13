Konak Belediyesi'nden trafiği rahatlatacak adım!

Konak Belediyesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin arkasında yer alan 1148 Sokak’taki yol çalışmalarını bitirerek kullanıma hazır hale getirdi. 1140 Sokak ile Gaziler Caddesi’ni birbirine bağlayarak bölgenin yıllardır süregelen trafik sorununu ortadan kaldıracak yeni yol, bypass yaparak trafiğe yeniden hayat verecek. Konak Belediyesi’nin yapımını tamamladığı yeni yol, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sinyalizasyon çalışmasının ardından trafiğe açılacak.

Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin arkasındaki, 1140 Sokak ile Gaziler Caddesi arasında kalan 1148 Sokak’ı trafiğe açmak için başlattığı çalışmaları tamamladı. Bölge trafiğine çözüm olacak, özellikle de hastaneye ulaşımı rahatlatacak olan yeni yol, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak sinyalizasyon çalışması ve otobüs hat ve duraklarının belirlenmesinin ardından hizmete açılacak. 550 metre uzunluğa ve 20 metre genişliğe sahip olan 1148 Sokak’ın trafiğe açılmasıyla, hastane arazisinde bulunan ve bölgenin ihtiyacını karşılamakta da yetersiz kalan 7 metrelik mevcut yol da kullanıma kapatılacak.

Bin 500 ton asfalt kullanıldı

Hastaneye ulaşımda önceden kullanılan sokağa göre yaklaşık üç kat daha geniş olan yeni yolun yapımına başlanmadan önce ilgili kurumlarla yazışmalar yapılarak yolun yağmursuyu toplama kanalları, doğalgaz ve elektrik gibi altyapı çalışmaları tamamlandı. Böylece yolun, altyapı çalışmaları için tekrar tekrar kazılmasının önüne geçildi. Altyapının tamamlanmasıyla birlikte çalışmalarına hız veren Konak Belediyesi’nin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede 1148 Sokak’ı kullanıma hazır hale getirdi. 550 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğindeki sokağın 1140 Sokak ile kesişimine de 160 metre uzunluğunda, 3 metre yüksekliğinde taş duvar örülerek hem güvenlik sağlandı hem de estetik bir görünüm elde edildi. Son olarak asfalt serimi yapılan yola Konak Belediyesi’nin şantiyesinde ürettiği bin 500 ton asfalt döküldü.

Yeni yol sinyalizasyon çalışmasının ardından hizmete açılacak

Konak Belediyesi’nin yapımını tamamladığı yeni yol, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sinyalizasyon çalışmasının ardından trafiğe açılacak. Hastanenin önünden yapılan geçişleri ortadan kaldırarak trafiği rahatlatacak olan yeni yol ile birlikte, bu yola bağlı olan alternatif sokaklar da hastaneye ulaşımda devreye girmiş olacak. Açılan yolun hastanenin otoparkına bağlanması ve yol üzerinde park etmeye uygun alanların olması ise otopark sorununu çözen bir avantaj olacak. Yol boyu yer alacak aydınlatma sistemleri ile bölgede aydınlatma sorunu da yaşanmayacak. Öte yandan, taksi durakları da yeni yerlerine alınarak hem taksici esnafı hem de ulaşımda taksi kullanacak vatandaşlar için daha düzenli bir hale getirilecek. Yol üzerinde otobüs ve minibüs hatları da yer alacak.