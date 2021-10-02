Konak Belediyesi'ne 'Avrupa Diplomasi' ödülü

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Avrupa Konseyi tarafından başarılı yerel yönetimlere verilen "Avrupa Diploması" ödülünü aldı. Strazburg'da gerçekleştirilen Ödül Töreni'ne online katılan Başkan Batur, hedefinin "2022 yılında Avrupa Şeref Bayrağı"nı almak olduğunu söyledi

Konak Belediyesi, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda başarılı olan yerel yönetimlere verilen "Avrupa Diploması" ödülünü aldı. Haziran ayında yapılması planlanan ancak pandemi nedeniyle ertelenen Ödül Töreni, Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan Avrupa Konseyi binasında gerçekleştirildi. Törene online katılan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu'na teşekkür ettiği konuşmasında 2022 yılı hedefini de açıkladı. Başkan Batur, "Hedefimiz, 2022 yılında Avrupa Şeref Bayrağını almak" dedi.

Hangi çalışmalar ödül getirdi?

Özellikle 2019 yılından itibaren Avrupa Birliği düşüncesinin yaygınlaştırılmasına, tanıtımına yönelik çalışmalarını her alanda aktif olarak gerçekleştiren Konak Belediyesi, büyük çoğunluğu Avrupa'da olan kardeş şehri ve proje ortağı belediyelerle birlikte farklı alanlarda proje çalışmaları yürüttü ve halen de yürütmektedir. Avrupa Yerel Demokrasi Haftası, Avrupa Günü, Avrupa Gençlik Günü ve Avrupa Hareketlilik haftası gibi özel günlerde kutlama ve etkinlikleri ilçe halkının katılımıyla kutlayan Konak Belediyesi, Uluslararası Çocuk Şenliği ile kardeş şehirlerden çocukları Konak'ta misafir etti. Yine hazırlanan proje doğrultusunda Konaklı gençlerin Avrupa'ya gitmesini sağlayan Konak Belediyesi, Avrupalı gençlerin de Konak ilçesine gelmesini sağladı.

Avrupa Diploması Ödülü nedir?

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu tarafından; diğer yerel yönetimlerle yapılan eşleştirme faaliyetleri, yurt dışındaki belediyelerle ilişkiler, işbirliği, ortaklıklar ve faaliyetleri, Avrupa etkinlikleri, Avrupa ve uluslararası kuruluşlarla üyelik kapsamında yürütülen faaliyetler ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda veriliyor.

"Avrupa Diploması" Ödülü; Avrupa Ödülü'nün alınabilmesi için gerekli olan üç ödülün ilk ayağıdır. Avrupa Ödülü'nü almak için; Avrupa Diploması, Avrupa Şeref Bayrağı, Avrupa Şeref Plaketi ve ardından büyük Avrupa Ödülü alınmaktadır.