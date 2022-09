Konak Belediyesi Patilerin Festivali’ne hazırlanıyor

Konak Belediyesi’nin bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği Patilerin Festivali, basın toplantısında konuşan Başkan Batur, festivalin son derece dinamik ve renkli olacağını söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ- Konak Belediyesi’nin bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği Patilerin Festivali basın toplantısı Belediye Başkanı Abdül Batur’un katılımıyla Basmane Başkanlık Ofisi’nde gerçekleştirildi. Basın toplantısında konuşan Başkan Batur, İzmir’in kalbinde çok önemli bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiklerini belirterek "Bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceğimiz ,Türkiye’nin en büyük doğa ve yaşam festivali olan 'Patilerin Festivali 3' için 8 Ekim’de Gündoğdu’da bir araya geliyoruz. Saat 13.00’den akşama kadar sürecek festivalimizde can dostlarımızın güzellik ve yetenek yarışması,kukla dans gösterisi, İzmir Down Sendromu Derneği roman dans gösterileri ve birçok eğlenceli aktiviteler olacak” dedi.

“Sokaktaki bir cana nefes olmak çok güzel”

Başkan Batur sözlerinin devamında ise “Doğa, çocuk ve hayvan hakları, özellikle son yıllarda dünyamızı tehdit eden iklim değişikliğine yönelik farkındalığı arttırmak niyetinde olduğumuz bu festivalimiz geçen yıl yoğun ilgi görmüştü. Konak Belediyesi olarak göreve geldiğimizden bu yana özellikle hayvan dostu derneklerle birlikte çalışıyoruz. Veteriner İşleri Müdürlüğümüzle birlikte sokaktaki canlarımızın her türlü ihtiyaçlarını gidermeye, yem ve mama desteği vermeye devam ediyoruz. Amacımız sokaktaki hayvanları sahiplenme bilinci oluşturmak. Çünkü sokaktaki hayvanları sahiplenirseniz, onlara daha fazla iyilik etmiş oluyorsunuz. Geçtiğimiz yıl sahiplendirme standımızda 23 can dostumuz yuvalarına kavuştu. Sokaktaki bir cana bir nefes olmak bence çok güzel. Bizde buna vesile olduğumuz, farkındalığı yarattığımız için mutluyuz” diye konuştu.

“Bu gezegen can dostlarımızla güzel”

Patilerin Festivali’nin son derece dinamik ve renkli olacağını belirten Başkan Batur, “Hizmet destekleriyle başta Lider Pet Food, Reçine At Çiftliği, Hotel Marina Sahil, Havhav com tr, The Woof Köpek Oteli, Rhea zeytinyağları olmak üzere 50’i aşkın tüm katılımcılarımıza ve Sivil Toplum Kuruluşlarına, sevgili Melek Şahin’e, Deniz Turhan Hotiç’e, Kutay Özkan’a, Berkay Sonkan’a bu anlamlı festivalde yanımızda oldukları için sonsuz teşekkür ediyorum. Festival akşamı sahnede yerini alacak Zakkum grubu solistlerine de sevgilerimi ve teşekkürlerimi iletiyorum. İzmir demokrasinin, barışın ve özgürlüğün kentidir ve özelikle hayvan hakları konusunda diğer kentlere örnek olacak çalışmalara imza atmıştır. Bunu sürdürmeye devam edecek. Çünkü bu gezegen can dostlarımızla güzel çünkü bu gezegen hepimizin” ifadelerini kullandı.