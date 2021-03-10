Konak Belediyesi üç büyük proje için ihaleye çıkıyor

Konak Belediyesi Çınartepe Aydın Erten Rekreasyon Alanı projesi, Çınarlı Rekreasyon Alanı’nda içinde planetaryum da olacak Çınarlı Bilim Merkezi ve Ferahlı’daki Cemevi projesi için ihaleye çıkıyor. Projeler ile ilgili açıklama yapan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “söz verdik yapıyoruz” dedi

Konak Belediyesi, pandemi kısıtlamalarının kontrollü olarak esnetilmeye başlamasıyla birlikte, kente değer katacak yatırım ihalelerine de hız verdi. Projeleri tamamlanmış olan ancak pandemi nedeniyle ihaleye çıkamayan üç yatırım için düğmeye basıldı. İlk olarak Çınarlı Rekreasyon Alanındaki Çınarlı Bilim Merkezi ve Planetaryum projesinin ihalesine çıkılırken, Aydın Erten Rekreasyon Alanı projesi ile Ferahlı Mahallesi’nde inşa Cemevi ve Kültür Evi yapımı ihalesi ise önümüzdeki haftalarda yapılacak.

“Kentimize hayırlı olsun”

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, söz verdiği ancak pandemi nedeniyle geciken proje ve yatırımlar için harekete geçtiklerini ve Konak halkına verdiği sözü tuttuklarını söyledi. Başkan Batur, pandemi döneminde boş durmadıklarını ve projeleri tamamladıklarını, şimdi de projeleri uygulamaya başladıklarını belirtti ve şöyle konuştu:

“Pandemi sürecinde sosyal belediyecilikte örnek hizmetlere imza attık, bir yandan da projelerimizi hazırlamaya devam ettik. Pandemi öncesinde hazır olan ve pandemi sürecinde tamamladığımız projelerin ihalesi için ise pandemi koşullarını bekledik. Kontrollü normalleşmenin başlaması ile birlikte biz de harekete geçtik. Çınarlı Rekreasyon Alanında çocuklarımızın gelip bilimle tanışacağı, gökyüzünü ve uzayı gözlemleyebilecekleri çok güzel bir planetaryum projesi yaptık. İhalesine de çıktık. Ferahlı’da, oradaki hemşehrilerimizin hem ibadetlerini yerine getirecekleri hem de kültürel etkinliklerin düzenleneceği Cemevi ve Kültür Evi ile Aydın Erten Rekreasyon Alanı için de en kısa zamanda ihaleye çıkıyoruz. Bu projelerin gerçekleşmesi için bir söz vermiştik, sözümüzü tutuyoruz, verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Şimdiden kentimize, vatandaşımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Çınarlı Bilim Merkezi ve Planetaryum

Çınarlı Rekreasyon Alanında yaklaşık 200 metrekarelik kapalı alana sahip bir planetaryum yapılacak. Planetaryum sayesinde çocuklar uzay bilimi ile tanışıp gökyüzü, gök cisimleri, uzay ile ilgili merak ettikleri soruların yanıtlarını eğlenerek öğrenecekler.

Aydın Erten Rekreasyon Alanı

Geçtiğimiz yıl Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Konak Belediyesi’ne tahsis edilen Çınartepe Aydın Erten Rekreasyon Alanı’nın projesi de ihalesinin ardından hayata geçecek. Şehrin kuşbakışı gözlemlenebildiği alanda yapılacak yeni düzenlemeler ile vatandaşlar, şehrin içinde doğa ile kucaklaşabildikleri, Körfez’i kuşbakışı izleyebilecekleri, spor ve eğlencenin bir arada olduğu bir alana kavuşacak. Kafeterya, yürüyüş yolları, seyir terasları ve çocuk oyun grupları ile ailelerin keyifli zaman geçirebileceği alanda bir de macera parkı yer alacak.

Cemevi ve Kültür Evi

Ferahlı Mahallesi’nde 3 bin 513 metrekarelik alan üzerinde inşa edilecek Cemevi ve Kültür Evi dört katlı olacak. Yamaç bir alana kurulacak cemevinde hem alt kottan hem de üst kottan girişler olacak. Bodrum katında otopark, soğuk hava depoları ve kurban kesim alanının bulunacağı binada cem salonu, dede odası, cem meydanı, konferans salonu, derslik ve atölyeler ile yemek salonu, teraslar, fuayeler yer alacak.