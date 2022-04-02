Konak Belediyesi yeni binası için kullanılacak krediye onay!

Konak Belediye Meclisi, nisan ayının ilk toplantısında Encümen Üyeleri ve Meclis İçi İhtisas Komisyonlarını seçti, 2021 yılı Denetim Komisyonu raporunu değerlendirdi. Mecliste, kredi müjdesi veren Başkan Batur, Basmane'de inşa edilecek hizmet binası için Konak Belediye Meclisi'nin oybirliğiyle onayladığı kredi başvurusunun olumlu yanıtını birebir kendisinin teslim aldığını söyledi. Batur, "Krediyi, yeni hizmet binamızın yapımında kullanılmak üzere talep etmiştik. Geçtiğimiz hafta içinde, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nden evrakımızı birebir kendim aldım. Bu konuda hepinize, gösterdiğiniz güven için tek tek teşekkür ediyorum" dedi.

Konak Belediye Meclisi, nisan ayı toplantılarının ilkini Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Yoğun gündemli meclis toplantısını, CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, İyi Parti Konak İlçe Başkanı Coşkun Tatar ve Konak İlçesi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı İbrahim Kansoy, MHP Konak İlçe Başkanı Yusuf Çoban ile Ak Parti Konak İlçe Başkan Yardımcısı Taner Deniz de takip etti. Oturumda, Encümen Üyeleri ve Meclis İçi İhtisas Komisyonları seçildi. 2021 yılı Denetim Komisyonu raporunun da değerlendirildiği toplantıda, 2021 Yılı Belediye Başkanı Faaliyet Raporunun ise sonraki meclis toplantısında görüşülmek üzere gündemde tutulmasına karar verildi. Komisyon raporunun sunumu, Denetim Komisyonu Başkanı Nesrin İlkutlav tarafından yapıldı. Oturumu yöneten Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, geçtiğimiz ay yapılan mecliste oybirliğiyle alınan karar gereği, belediyenin Basmane'de inşa edilecek yeni hizmet binası için başvurulan 100 Milyon TL kredinin onayının geldiğini müjdeledi.

Destek ve güven teşekkürü

Meclis açışında konuşan Başkan Batur, kredinin alınmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Geçtiğimiz hafta, sizlerin büyük desteğiyle, bu mecliste oybirliğiyle kararını aldığımız krediyle ilgili olumlu gelişmeler oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İller Bankası vasıtasıyla alacağımız 100 milyonluk bir kredi talebimiz vardı. Yeni hizmet binamızın yapımında kullanılmak üzere talep etmiştik. Geçtiğimiz hafta içinde, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nden evrakımızı birebir kendim aldım. Bu konuda öncelikle meclis üyesi arkadaşlarıma, hepinize gösterdiğiniz güven için tek tek teşekkür ediyorum. Ayrıca bu kredinin bu noktaya gelmesinde büyük emeği geçen ve destek veren AK Parti İzmir Milletvekilimiz Sayın Hamza Dağ'a da buradan teşekkürlerimi sunmak isterim" dedi.

Meclis üyeleri başarılarıyla onurlandırdı

Önergelere geçilmeden önce Encümen ve İhtisas Komisyonları üyeleri seçildi. Başkan Batur, önceki komisyonlarda görev almış meclis üyelerine teşekkür ederken yeni görevlerinde de başarılı olacaklarına emin olduğunu söyleyerek başarı dileklerini iletti. Batur ayrıca, geçtiğimiz günlerde İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Odası Başkanlığına seçilen Konak Belediyesi Meclis Üyesi Doğan Kılıç ile yönetimde görev alan Nurullah Arık'ı da kutlayarak, "Meclis üyesi ve esnaf masamızdan sorumlu arkadaşımız Doğan Kılıç, geçtiğimiz pazar günü İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Odası Başkanlığına seçildi. Kendisini kutluyoruz, başarılar diliyoruz, hayırlısı olsun. Meclis üyemiz Nurullah Arık da aynı yönetim kurulunda görev yapacak. Konak Belediyesi'nden böyle oda başkanı, odada görevli yönetici arkadaşlarımızın çıkması bize onur verdi. Kendilerine başarılar diliyoruz" diye konuştu.

Konak Belediye Meclisi'nde oybirliğiyle göreve gelen Encümen ve İhtisas Komisyonları üyeleri şöyle oldu:

Encümen Üyeleri: Asker Güneş, Sibel Hür, Birol Özkardeşler

Konak Belediye Meclisi İhtisas Komisyonları Üyeleri:

İmar Komisyonu: Esra Yılmaz Keskin, Ulvi Puğ, Ali Emrah Karamustafaoğlu, Hamit Mumcu, Hakan Yıldız

Plan ve Bütçe Komisyonu: Nesrin İlkutlav, Erhan Uzunoğlu, İbrahim Yıldız, Rıdvan Tekin, İsmail Özen

Hukuk Komisyonu: Mahmut Esat Aslan, Ulvi Puğ, Cenap Börühan, Burhan Yılmaz, Öztekin Tosun

Sağlık Komisyonu: Barış Özgen, Ozan Ali İlgazi, Orçun Altanhan, Cenap Börühan, Nurdan Metin

Çevre Komisyonu: Birol Özkardeşler, Ozan Ali İlgazi, Şamil Sinan An, Orçun Altanhan, Nurullah Arık

Kent Konseyi Komisyonu: Hamit Mumcu, İbrahim Ethem Demirci, Nesrin İlkutlav, Doğan Kılıç, Ali Peynirci

Esnaf Komisyonu: Doğan Kılıç, İbrahim Yıldız, Rıdvan Tekin, Mehmet Şerif Demir, Nurullah Arık

Engelsiz Yaşam Komisyonu: Dr. Burcu Bostancıoğlu, Barış Özgen, Ali Yangir, Nazlı Kurt, Nurdan Metin

Spor ve Eğitim Komisyonu: Şamil Sinan An, Nurten Serhadbeyi, Cumhur Ter, Mehmet Şerif Demir, Emrah Erol

Turizm Komisyonu: Cenap Börühan, Doğan Kılıç, İbrahim Yıldız, Hamit Mumcu, İsmail Özen

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu: Nurten Serhadbeyi, Dr. Burcu Bostancıoğlu, Sibel Hür, Nesrin İlkutlav, İkbal Sezgin

Kentsel Dönüşüm Komisyonu: Esra Yılmaz Keskin, Cumhur Ter, Mehmet Şerif Demir, İbrahim Ethem Demirci, Ahmet Yeniçırak

Tarihsel ve Kültürel Değerleri Korumu Komisyonu: Esra Yılmaz Keskin, Şamil Sinan An, Ulvi Puğ, Erhan Uzunoğlu, İkbal Sezgin

İnsan Hakları ve Emek Komisyonu: Mahmut Esat Aslan, Erhan Uzunoğlu, Burhan Yılmaz, İbrahim Ethem Demirci, Hıdır Alptekin

Avrupa Birliği Komisyonu: Birol Özkardeşler, Ali Yangir, Ozan Ali İlgazi, Orçun Altanhan, Öztekin Tosun

Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu: Dr. Burcu Bostancıoğlu, Barış Özgen, Cumhur Ter, Ali Yangir, Emrah Erol

Çocuk Hakları Komisyonu: Rıdvan Tekin, Sibel Hür, Nurten Serhadbeyi, Burhan Yılmaz, Emrah Erol