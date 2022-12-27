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Konak Belediyesi’nden dijital arşiv atağı

Konak Belediyesi’nin dijital arşiv projesi İzmir Kalkınma Ajansı’ndan hibe almaya hak kazandı. Öncelikli olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’yle başlayacak proje kapsamında milyonlarca evrak taranarak sayısallaştırılacak ve dijital arşiv oluşturulacak. Hedef, kamu hizmetlerini daha hızlı ve verimli hale getirmek

Konak Belediyesi’nden dijital arşiv atağı
27 Aralık 2022 Salı 14:33

Konak Belediyesi tarafından İzmir Kalkınma Ajansı’nın “2022 yılı Kamuda Dijital Dönüşüm Mali Destek Programı” kapsamında hazırlanan “Konak Belediyesi Dijital Arşiv” projesi, hibe almaya hak kazandı. Proje, program için başvurusu yapılan 25 proje arasından, asil listeye giren 8 projeden biri oldu. Konak Belediyesi’nin dijitalleşmesine yönelik gerekli altyapının oluşturulması ve teknoloji tabanlı uygulamaların yaygınlaştırılmasını kapsayan projeyle, belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli hale getirilmesi amaçlanıyor.

Önce imardan başlayacak

Projenin ana hedeflerinden biri öncelikli olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün verdiği hizmetlerin dijital dönüşümünü sağlamak. Müdürlüğün arşivindeki belgelerin sayısallaştırılması, sayısallaştırılan klasör ve dosyaların indekslenerek, fiziki düzenlemelerinin yapılması ve personele uygulamayla ilgili yeterlilik kazandırılması hedefleniyor. Proje uygulamaya konulduğunda, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde bulunan belge ve dosyalar, Arşiv Yönetim Sistemi Programı’yla elektronik ortamda, güvenli ve sistematik bir şekilde saklanacak. Böylece evraklara hızlı ve güvenli ulaşım sağlanırken, fiziki belgeye bağımlılık en az seviyeye indirilecek.

18 ayda tamamlanacak

18 ayda tamamlanması beklenen proje sayesinde Konak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arşivinde, A3 ve A4 boyutlarında bulunan yaklaşık 7 milyon evrak ile A0 ebatlarındaki 750 bin metre proje taranarak sayısallaştırılacak ve dijital arşiv oluşturulacak. Sistem, ilk dijital verilerin sisteme girilmesiyle vatandaşa hizmet vermeye başlayacak. Kurulacak teknolojik altyapının, belediyenin verdiği diğer hizmetlerin dijitalleşmesini de kolaylaştırması, uygulamanın ise diğer yerel yönetimlere örnek olması bekleniyor.

Etiketler; #konak belediyesi #arşiv
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