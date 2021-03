Konak Beştepeler planı Meclis'ten onay aldı

Konak Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısında 200 hektarlık alanı ve 14 mahalleyi kapsayan Beştepeler Bölgesi planları oy birliği ile kabul edilirken Ak Parti Grubu'nun Şubat ayı meclisinde Kahvehaneciler Odasına yardım yapılmasına ilişkin bir önergeye çekimser oy kullanması ve sosyal medyada Ak Parti Milletvekili Özlem Zengin’e yapılan hakaret tartışmalara neden oldu

FATİH ÖZKILINÇ- Konak Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısı birinci oturumu Belediye Başkanı Abdül Batur idaresinde Selahattin Akçiçek Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Oturumda 200 hektarlık alanı ve 14 mahalleyi kapsayan Beştepeler Bölgesi planları oy birliği ile kabul edildi. Öte yandan mecliste CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir ziyaretinde Ak Parti Grubunun Şubat ayı meclisinde Kahvehaneciler Odasına yardım yapılmasına ilişkin bir önergeye çekimser kalmasını gündeme getirilmesi ve sosyal medyada Ak Parti Milletvekili Özlem Zengin’e yapılan hakaret tartışmalara neden oldu.

Konak için önemli karar Oturumun açılışında Başkan Batur, 30 Ekim’de İzmir’de gerçekleşen deprem sonrasında ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen yapılar ile 1998 yılındaki yönetmelik öncesi ruhsat alan veya 6306 sayılı yasayla riskli kabul edilen yapıların dönüşümüne ilişkin düzenleme Büyükşehir Belediyesi olağanüstü meclis toplantısında oy birliğiyle kabul edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kentin geleceği için önemli bir karara imza atıldığını dile getiren Batur, “30 Ekim’deki deprem felaketinden sonra bu kentte artık güvenli ve depreme dayanıklı binalara ihtiyaç olduğu gün yüzüne bir kez daha çıkmıştı. Bununla ilgili kentteki bina envanterine baktığımızda Konak ilçesinde 2000 yılından önce 1975 yönetmeliğine göre yapılmış çok bina olduğunu görüyoruz. Bu binaların belli kriterlere göre yenilenmesi; binalarda oturanların haklarının kaybolmaması için aynı inşaat alanının sağlanması yönünde çalışmalar yapılacak. Parsel bazında kentsel dönüşüm yapılmasının önü açıldı. Önemli bir karardı. Bu kararın oluşmasında; baştan beri kararlı tutumuyla ve bu konudaki çözüm noktasındaki öneriler getiren büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’e çok teşekkür ediyoruz. Karar aşamasında ve ilerde hukuki problemlerin doğması açısından olaya müdahil olan, yardımlarını esirgemeyen Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’ a da buradan teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Konak ilçemiz için çok önemli bir karar alındı. Bununla ilgili uygulamaya 5 ay içinde başlanması gerekiyor. Konak sınırları içinde sınır tespitleriyle ilgili çalışmalarımızı Nisan ayındaki meclise getirmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Batur’dan Özür

Kentte meydana gelen depremin ardından tahliye edilen ve yapılan incelemelerde orta hasarlı bulunan Konak Belediyesinin Basmane'deki hizmet binasının yıkımına ilişkin de açıklamalarda bulunan Batur, “Hizmet binamızın yıkım çalışmaları devam ediyor. Yıkım çalışmaları tahmin ediyorum 10 gün daha devam edecek. Bu süre içinde vatandaşlarımıza ve çevreye verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı herkesten özür diliyoruz. Ama bir taraftanda bu işin bitmesi gerekiyor. Süratli bir şekilde bitirip biran evvel projesi yapılan hizmet binamızın temelini atmak istiyoruz. Onun içinde çevre konusunda çok dikkatli davranıyoruz ama maalesef makine çalışıyor. Makine çalıştığı içinde çevreyi rahatsız ediyoruz” dedi.

Çekimser oy tartışması

Toplantıda Mart ayı meclis tutanağının okunup onaylanması ilgili söz alan Ak Parti Grup Başkan Vekili İsmail Özen, Mart ayı meclisinde kahveci esnafına nakdi yardım yapılmasına yönelik önergeye çekimser kalmalarıyla ilgili “Meclis toplantısında Kahvehaneciler Odasına yardım yapılmasına ilişkin bir önerge gelmişti. Biz grup olarak çekimser kalmıştık. Biz grup olarak hiç ret yönünde bir görüş belirtmedik. Biz sadece Ak Parti grubu olarak Mart ayına bırakılmıştı gelince bu çalışma yapılmadı onun için çekimser oy kullanmak durumunda kaldık. Kemal Kılıçdaroğlu İzmir’e geldiğinde basına verdiği beyanatta ‘Konak Belediyemiz esnafa yardım etmek istiyor, Ak Parti Grubu engellemeye çalışıyor’ dendi. Biz grup olarak buna takıldık. Böyle bir engelleme niyetimiz yok. Bugüne kadar biliyorsunuz bütün önergeleri yüzde 98 gibi bir oranla oy birliği ile geçirdik. Kaldı ki bazı konularda bizim bir görüşümüz olsun. Buna da saygı gösterilmesini diliyoruz” dedi. Özen konuşmasında araya giren Başkan Batur, “Bu tutanaklarla ilgili değil. Dilek temennilerde söz vereyim” ifadelerini kullanınca Özen, “Biz ret olarak oy kullanmadık. Ret gibi yansıtıldı” diye konuştu. Özen’e cevap veren Başkan Batur, “Ret değil, çekimser zaten ben öyle söyledim. Tutanaklarda öyle zaten. Çekimserle ret arasında çok fazla nüans farkı yoktur. Yakındır birbirine” dedi. Bunun üzerine Özen, “Kemal Kılıçdaroğlu’nu kim bilgilendirdi ise bu yanlış, bizim tavrımız ona. Mutlaka CHP teşkilatından birileri bilgilendirdi. Dışarıya ret gibi lanse edilmesi bizi rahatsız etti” diye konuştu.

Beştepeler Planları hazır

Komisyonlardan oy birliği ile meclise gelen 200 hektarlık alanı ve 14 mahalleyi kapsayan Beştepeler Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna ilişkin raporun oylamasına geçilmeden önce söz alan Başkan Batur, “Bugün Konak Belediyesi olarak, Gültepe planlarından sonra ‘Birlikte Konak’ anlayışı ile ortaya çıkardığımız çok önemli bir komisyon kararını daha oyluyoruz. Komisyonlardan da oybirliği ile gelmiş olan Beştepeler Planlarının hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza, planların bu noktaya getirilmesini sağlayan ve hayata geçirilmesi için anlayışlarını esirgemeyen tüm meclis üyesi arkadaşlarımıza, tüm parti gruplarına tek tek, ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın. Büyükşehir Belediye Meclisinin tasdikinden sonra da planları hayata geçirmede yine hep birlikte, omuz omuza çalışacağız. Hepinizin eline sağlık, yüreğine sağlık. Konak’ımıza hayırlı osun” şeklinde konuştu. CHP Grup Başkan Vekili Mahmut Esat Aslan ise “Konak Belediyesi’nin en güzel işlerinden bir tanesi de bu. Bu nedenle biz grup olarak da destekliyoruz. Arkadaşlarımızın da destek olduğunu biliyoruz, hayırlı, uğurlu olsun diyoruz. Kabulünü talep ediyoruz” dedi.

“Mesele Konak’sa siyaset yapmayacağız”

Ak Parti Grubu Sözcüsü Hakan Yıldız da 30 Ekim depreminin ardından binaların ve yapı stokunun yenilenmesinin zaruret olduğunu belirtti. Yıldız, “30 Ekim’den bu yana bütün siyasi partiler bu konun en hızlı çözümüyle ilgili bir irade ortaya koyuyor. Konak meselesini gündeme aldığımızda nüfusumuz 351 bin. Her yıl 6-7 bin nüfus kaybı yaşıyoruz. Son on yılda 100 bine yakın göç vermiş durumda Konak bunun en temel nedeni sosyal donatı alanlarının yoksunluğu. İnsanların bugünkü standartlarda yaşayabilecek mekânları bulmaması. Beştepeler’de böyle bir bölge. Yeşil alanların olmadığı, yolların dar olduğu yaşam anlamında şehrin kalbinde kalmış ancak dönüşüme ihtiyaç duyulan bir bölge. Biz Ak Parti Grubu olarak göreve ilk başladığımız günden bu yana gerek ilçe başkanımız, gerek meclis grubumuzla beraber şu konuda hep şunu söyledik: Mesele Konak’sa siyaset yapmayacağız. Bu anlamda bütün kararları böyle verdik” dedi. Planları yapmak kadar planların hayata geçmesinin daha önemli olduğunu ifade eden Yıldız, “Konak Belediyesi’nin imkanları dar ve sınırlı olabilir. Ama şehrin kalbinde 30 Ekim’den sonra bu planlara büyükşehir belediyesinin sahip çıkması gerekiyor. Biz Cumhur İttifakı olarak bu planlara sahip çıkıyoruz. Uygulamaya esas çekincelerimiz olsa bile bölge halkının beklentisini karşılamaya çalışıyoruz. Planları kağıt üzerinde bırakacaksak gelecek olan yeni bir depremde daha büyük sıkıntılar yaşamamız kaçınılmazdır. Böyle bir gerçeklik üzerine yaşıyoruz. Ak Parti olarak destek vermeye devam edeceğiz. Bizim derdimiz Konak, Konak’tan göçün durdurulması. İnsanların burada konforlu, yaşanabilir standartlarda yaşaması” diye konuştu. Söz konusu komisyon raporu mecliste konuşmaların ardından oy birliği ile kabul edildi.

Özlem Zengin’e hakarete kınama

Oturumda dilek ve temenniler bölümünde söz alan Ak Partili İkbal Sezgin, geçtiğimiz günlerde Ak Partili Milletvekili Özlem Zengin’e sosyal medya üzerinden yapılan hakareti kınadı. İkbal, “Cumhurbaşkanlığını makamını da ahlaksızca dahil ederek, galiz ifadelerlerle rezil yakıştırmaların yapıldığı bir siyasal ortamı oluşturanları grubumuz ve tüm kadınlar adına kınıyorum. Özlem Zengin’e yapılan hakaret tüm kadınlara yapılmıştır. Bu duruma sessiz kalınması üzücüdür. Kadınlarla ilgili Nurten Hanım’ı her konuda görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Konak Kadın Kolları Başkanı olduğunu bildiğim için bu konuda da bir hassasiyet gösterir diye beklemiştim. Buradan ufak bir sitemde bulunmak istedim” dedi. Bunun üzerine Başkan Batur ise “ Kadınlara yapılan her türlü hakarete biz de karşı olduğumuzu defalarca söyledik. Kadınların ne kadar hassas, ne kadar korunması gerektiğini her yerde dile getiriyoruz. Bu konuda yapılan eylemi hiçbir zaman tasvip etmediğimizi söylemek istiyorum” şeklinde konuştu.

Ak Partili İkbal Sezgin’nin eleştirilerine yanıt veren CHP Grubu Meclis Üyesi Nurten Serhadbeyi İse “Evet, Özlem Zengin’in konuşmasını birkaç kez izledim. ‘Bir kadın olarak bunları söyledi mi?’ diye birkaç kez izledim. Şimdi kadınların pek çoğu şiddeti bile hemen söyleyemiyor. Hele çıplak aramayı şimdi şimdi çıplak aramaya maruz kalanlar açığa çıkarmaya başladı. Özlem Hanım’ın söylediklerinden ben utandım. ‘Onurlu, iffetli, namuslu kadın bir yıl beklemez’ bu cümle beni derinden yaraladı. Çıplak aramaya maruz kalan kadınların hepsi onursuz mu? Şerefsiz mi, namussuz mu? Ben anlayamadım. Bir kadın diğer kadınlar hakkında bunu söylediği için çok üzgünüm. Evet, O’na yapılan da yanlış. Ama bu şekilde söylemini de yanlış buldum” diye konuştu. Bunun üzerine tekrar söz alan Sezgin “Haysiyetsiz ya da namussuz ifadeleri kullanılmadı. O yüzden buna müdahale etmek zorunda kaldım. Onurlu ve gururlu şekilde ifade kullanıldı. Bunu da bir alt yazı geçmek istedim. Haysiyetsiz ve diğer bahsettiğiniz galiz ifadeler kullanılmadı. Biz genel siyasete girmek istemiyoruz. Benim amacım burada kadınlara yapılan hakareti kınamak. Özlem Zengin de bir kadın” şeklinde konuştu.

“CHP’li olmak suçsa, suç olsun”

Söz alan CHP’li Mehmet Şerif Demir de “Biz Ankara’da yaşananları Konak Meclisine taşımayalım. Ankara’da yaşananları Konak Meclis’e getirsek, bazılarını savunur bazılarını kınarsak daha kapıdan çıkarken elimiz kelepçeye vurulup evimize gidemeyeceğiz. Keşke Türkiye’de yaşanan bütün olayları kınama şansımız olsaydı. Hakkari'de yaşayan bir kadının da neye maruz kaldığını kınaya bilseydik, Tekirdağ’da da haksızlığa uğrayan bir kadının neye maruz kaldığını kınaya bilseydik. Maalesef kınayamıyoruz. Ben böyle bir onurlu mecliste görev aldığım için çok gurur duyuyorum. Keşki Ak Parti Meclis Grubu, çok saygı duyduğum kardeşim dün televizyonlara çıkıp ‘İzmir’de CHP olmasaydı afet olmazdı, İzmir’de CHP olmasaydı sel İzmir’i götürmezdi’ keşke bir meclis üyesi olarak onları da kınayabilsem. Ama maalesef kınamıyorum. Herkesi yüce Rabbime havale ediyorum. Bu CHP’li olmak suçsa, suç olsun. Biz CHP’liyiz. CHP’li olarak öleceğiz” ifadelerini kullandı.