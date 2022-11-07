YARGI'DA TÜYLERİ DİKEN DİKEN EDEN SAHNE
YARGI'DA TÜYLERİ DİKEN DİKEN EDEN SAHNE
0
ÇEŞME'DE KAZANANLAR BELLİ OLDU
ÇEŞME'DE KAZANANLAR BELLİ OLDU
0
TARTIŞTIĞI KİŞİYİ OKLA ÖLDÜRDÜ!
TARTIŞTIĞI KİŞİYİ OKLA ÖLDÜRDÜ!
0
DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU
DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU
0

Konak Engelsiz Yaşam Köyü'nde eğitim alan Ömer'in hayali gerçek oldu

Engelli bireylerin sosyal hayatın içinde daha fazla yer alması için çalışan Konak Engelsiz Yaşam Köyü, çalışmalarının meyvelerini topluyor. Eğitim verdikleri bireylere, bu zorlu yolda hep destekleyici güç olan Engelsiz Yaşam Köyü'nde, iki yıldır askere gitme hayali kuran Ömer Yiğit'in askerlik hayali gerçek oldu

Konak Engelsiz Yaşam Köyü'nde eğitim alan Ömer'in hayali gerçek oldu
07 Kasım 2022 Pazartesi 11:01

Konak Belediyesi'nin Yenişehir'de hizmet veren Konak Engelsiz Yaşam Köyü'nde eğitim alan öğrencilerinden Ömer Yiğit, en büyük hayalini gerçekleştirdi. Asker olmayı çok isteyen ve ailesiyle birlikte iki yıldır bugünün hayalini kuran Ömer, asker oldu. Açıldığı ilk günden bu yana verilen bireysel derslerin yanında, gerek çocuk gerekse yetişkin bireylerin soysal yaşam içinde olabildiğince yer alması için yürütülen çalışmaların sonucunda, 26 yaşındaki Ömer Yiğit'in askere gitmesi, Konak Engelsiz Yaşam Merkezi'nde haklı bir gurur yaşattı. Zihinsel engelli Ömer için ailesinin, arkadaşlarının ve eğitmenlerinin katılımıyla Engelsiz Yaşam Köyü'nde asker uğurlama töreni düzenlendi. Yaşam Köyü yöneticileri ve eğitmenlerinin organize ettiği asker uğurlamasında Ömer ve arkadaşları eğlencenin tadını çıkarırken, geleneksel olarak Ömer'in eline kına yakıldı.

Batur: Amacımız öğrencilerimizin sosyal yaşamın içinde yer alması

Konak Engelsiz Yaşam Köyü'nü kendisini en fazla mutlu eden proje olarak gösteren ve bunu her fırsatta dile getiren Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Ömer'in askerlik hayalinin gerçekleşmesinin Engelsiz Köy'ün amaçlarına her geçen gün daha da yaklaştığının bir göstergesi olduğunu söyledi. Batur, "Büyük bir heyecanla hizmete açtığımız Konak Engelsiz Yaşam Köyü'nde eğitim alan öğrencilerimizin sosyal yaşam içinde var olmalarını çok önemsiyoruz. Bu amaçla Engelsiz Köyümüzde, bireysel derslerin yanında resim, müzik, dekoratif sanatlar, seramik, bilgisayar, takı tasarım, drama, halkoyunları, bedensel ve sportif etkinlikler, aşçılık, seracılık ve bunun gibi düzenlen pek çok atölye ile öğrencilerin sosyal yaşama uyumunu sağlamaya yönelik çalışmaları destekliyoruz. Ben Ömer'i ve ailesini tebrik ederken, Ömer ve diğer öğrencilerin yaşamlarına dokunan, özverili çalışmaları nedeniyle Engelsiz Yaşam Köyü'nün uzman eğitmenleri ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

Ömer,  yemin törenine katıldı

Bornova'da 57. Topçu Tugayı'nda askerliğini yapan Ömer, yemin töreninin ardından askerlik belgesi ile objektiflere poz verdi. Ömer, bir gün boyunca Topçu Tugayı Kışlası'nda verilen işleri başarıyla yerine getirdi. 

Etiketler; #izmir #konak #engelsiz köy
Önceki Haber
Tatvan Belediyesi 7 arsa satacak
Sonraki Haber
İzmir'de öldürülen Hülya'nın ailesi o karara itiraz etti: Zamanında verilmeyen karar kaldırılsın
İzmir Saat Kulesi'nin muslukları yine çalındı!
İzmir Saat Kulesi'nin muslukları yine çalındı!
0
İzmir'de öldürülen Hülya'nın ailesi o karara itiraz etti: Zamanında verilmeyen karar kaldırılsın
İzmir'de öldürülen Hülya'nın ailesi o karara itiraz etti: Zamanında verilmeyen karar kaldırılsın
0
İzmir'de bir eve yapılan baskında 10 tabanca bulundu
İzmir'de bir eve yapılan baskında 10 tabanca bulundu
0
İzmir'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kardeş öldü!
İzmir'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kardeş öldü!
0
İzmir'de organ bağışına destek için motosiklet turu yapıldı
İzmir'de organ bağışına destek için motosiklet turu yapıldı
0
Bornova’da zemin araştırması başladı! Yerleşime uygunluğu değerlendirilecek!
Bornova’da zemin araştırması başladı! Yerleşime uygunluğu değerlendirilecek!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.