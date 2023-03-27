Konak Engelsiz Yaşam Köyü'nün yeni spor salonu faaliyete geçti

Konak Engelsiz Yaşam Köyü'nü ziyaret ederek merkezdeki özel çocuklarla buluşan Başkan Batur, yeni açılan spor salonu ve hareket eğitimi biriminde incelemelerde bulundu.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, açılışının ardından pek çok mucizeye ev sahipliği yaparak özel çocukların ilk adımlarını attığı, sosyalleştiği, hayatı öğrendiği Konak Engelsiz Yaşam Köyü'ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Fırsat buldukça merkezi ziyaret ederek burada eğitim gören çocuklarla buluşan, atölyelerinde onlarla birlikte zaman geçiren Başkan Batur, Konak Engelsiz Yaşam Köyü'nün yeni açılan spor salonu ve hareket eğitimi biriminde de incelemelerde bulundu. İçinde, çocukların spor yapması, hareket eğitimi alarak kas gelişiminin sağlanması ve denge problemlerinin aşılması için gerekli olan tüm spor ekipmanlarının hazır bulunduğu spor salonunda Başkan Batur da çocuklarla birlikte spor yaptı.

En önemlisi çocukların mutluluğu

Konak Engelsiz Yaşam Köyü'nde ilk olarak, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon programına devam eden minik Hüseyin'le kucaklaşan Başkan Batur, ilk adımlarını merkezde atmış olan Rabia'yla da bir araya geldi. Çocukların gelişimleriyle ilgili bilgi alan Batur, gözle görülür büyük bir ilerleme kaydedildiğini ifade ederek, "Bizim en büyük mutluluğumuz, çocuklarımızın da mutlu olduğunu görmek. Buraya ilk geldiklerinde yürümekte zorlanan çocuklarımızın bize koşarak geldiklerini görüyoruz ve onları böyle güven içinde, mutlu, hareketli görmek bizi de çok duygulandırıyor. Gelişimlerine katkı sağlamak için gerekli ne varsa burada hazır etmeye çalışıyoruz. Onlar için her şeyin en iyisini yapmaya devam edeceğiz.Başta bize güvenerek çocuklarını emanet eden ailelerimize, eğitimcilerimize, yöneticilerimize, burada emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Her zaman söylüyorum ve söylemekten gurur duyuyorum; Konak'ta yaptığımız en anlamlı, en mutluluk veren işimiz Konak Engelsiz Yaşam Köyü'müz" dedi.

Topraksız tarım yapıyorlar

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak Engelsiz Yaşam Köyü ziyaretinde öğrencilerle uzun uzun sohbet etti, bir istekleri olup olmadığını sordu. Müzik atölyesinde çocukların şarkılarına eşlik ederken, el sanatları atölyesinde onlarla birlikte saksı boyadı. El sanatları atölyesi, takı tasarım atölyesi, bilgisayar sınıfı ve

hobi sınıflarını gezerek öğrencilerle konuşan Başkan Batur, mutfak ve aşçılık atölyesinde pasta süsledi. Başkan Batur, Konak Engelsiz Yaşam Köyü'nün yakın zamanda hayata geçirdiği tarım teknolojileri atölyesinde de heyecanla karşılandı. Atölyede bitkilere hayat veren öğrenciler Başkan Batur'a topraksız tarım projelerini anlattı. Meyve, sebze, çiçek ve çeşit çeşit sukulent yetiştiren öğrenciler, mevsim sebzelerini fidelerini Başkan Batur'la birlikte dikti.

Yeni spor salonu tam teşekküllü

Konak Engelsiz yaşam Köyü'nün spor ve hareket eğitimi salonunda çocuklarla spor yapan Başkan Batur, atölyelerdeki başarılı çalışmalarıyla ve söylediği şarkılarla bilinen Merve'yle birlikte step tahtasında antrenman yaptı. Kısa bir süre önce faaliyete geçen spor salonu ve hareket eğitimi biriminde koşu bantları,kondisyon bisikleti, step tahtaları, bireysel antrenman setleri ile futbol, basketbol, voleybol gibi takım sporları için gerekli malzemeler bulunuyor. Spor salonu sayesinde, merkeze devam eden öğrencilerin sağlıklı ve zinde kalmasının yanı sıra, bazı özel grupların daha çok ihtiyaç duyduğu kas güçlendirmesi için de fizik tedaviyle beraber önemli katkı sağlanıyor. Salonda tempolu yürüyüş, koşu, bisiklet egzersizi, pilates gibi yağ yakımı, kas güçlendirme ve postür düzeltmeye yönelik çalışmalar yapılıyor. Müzikle beraber yapılan kardiyo çalışması ise öğrencilerin en keyif alarak yaptıkları egzersizlerin başında geliyor. Toplu branşlar ise çocukların grupla hareket etme ve takım ruhunu pekiştirerek sosyal gelişimlerine katkı sağlıyor.