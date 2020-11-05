Konak iki binayı daha boşaltıyor

İzmir’de yaşanan deprem sonrası Basmane’deki birinci hizmet binasını tahliye eden Konak Belediyesi’nde, diğer binalardaki teknik incelemelerin ardından SGK bloklarındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü binası ile Basmane’deki ikinci hizmet binasını da boşaltma kararı alındı

Konak iki binayı daha boşaltıyor
05 Kasım 2020 Perşembe 11:06

İzmir’de yaşanan depremin ardından Konak Belediyesi’nin hizmet binalarında da teknik inceleme ve hasar tespiti yapıldı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un teknik ekibi ile yaptığı incelmeler sonucu ilk olarak, Basmane’deki birinci hizmet binasının kapatılmasına karar verildi. Personelin ve vatandaşın güvenliği için hızla tahliye edilen 55 yıllık binada hizmet veren birimlerin bir kısmı Eşrefpaşa’daki Atatürkçü Düşünce Derneği Özel Gazi Ayşe Altıntaş Yükseköğrenim Kız Yurdu binasına taşındı. Belediyenin Basmane’deki ikinci hizmet binası ile Konak’taki Sosyal Güvenlik Kurumun (SGK) bloklarında hizmet veren Mali Hizmetler Müdürlüğünün bulunduğu binanın da teknik inceleme sonrasında kapatılmasına karar verildi. Her iki bina da vatandaşın ve belediye çalışanlarının güvenliği için boşaltılarak, içerisinde görev yapan birimler en kısa zamanda yeni hizmet yerlerine taşınacak.

Vezneler Eşrefpaşa’da açılacak

SGK Bloklarındaki Konak Belediyesi hizmet binasının boşaltılmasıyla, burada hizmet veren Mali Hizmetler Müdürlüğü, Eşrefpaşa’daki Selahattin Akçiçek Kültür Merkezine taşınacak. Mali Hizmetler Müdürlüğü veznelerinin iki hafta içerisinde Selahattin Akçiçek Kültür Merkezinde faaliyete geçmesi bekleniyor.

Teknik birimler Yağhaneler’e

Teknik müdürlüklerin bulunduğu,  1985 yılında hizmete açılan Basmane’deki ikinci hizmet binası da iki hafta içerisinde tahliye edilecek. Bu binada hizmet veren altı teknik müdürlük ile SGK bloklarında hizmet veren Park ve Bahçeler Müdürlüğü, belediyenin Yağhaneler semtindeki deprem yönetmeliğine uygun binasına taşınacak. Fen İşleri Müdürlüğünün idari birimleri ise Gediz’deki şantiyede hizmetlerini sürdürecek. Zabıta Müdürlüğü,  Yenişehir Pazaryerindeki kendi binasında, geri kalan bazı müdürlükler ise Toros Sosyal Tesisleri içinde hizmete devam edecek.

Başkanlık Alsancak’a

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un makam odasının bulunduğu Basmane’deki ikinci hizmet binasının tahliye kararı ile Başkanlık Makamı ve Özel Kalem Müdürlüğü de Alsancak’taki Türkan Saylan Kültür Merkezi binasına taşınacak.  

Binaları Üniversite inceleyecek

Vatandaşın ve personelin güvenliğinin öncelikli ve önemli olduğunu belirten Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Basmane’de yeni bir hizmet binası inşa edeceklerini müjdeleyerek, “Konak Belediyesi’ne yakışan, güvenli bir hizmet binasını kentimize kazandıracağız. Konak Belediyesi, Basmane Meydanı ile özdeşleşmiş bir kurum. Basmane’deki iki binamızı da üniversiteye ayrıca inceleteceğiz. Onların vereceği raporu da görüp hem personelimiz, hem Konak için en doğru adımları atacağız” dedi.

Hangi müdürlük nerede

ADD Özel Gazi Ayşe Altıntaş Yükseköğrenim Kız Yurdu (Eşrefpaşa)

İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü
Yazı İşleri Müdürlüğü
Ruhsat Denetim Müdürlüğü

Yağhaneler

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Emlak İstimlak Müdürlüğü
Etüd Proje Müdürlüğü
Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Plan ve Proje Müdürlüğü
Yapı Kontrol Müdürlüğü

Türkan Saylan Kültür Merkezi (Alsancak)

Başkanlık Makamı
Basın yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Özel Kalem Müdürlüğü
Bilgi işlem Müdürlüğü

Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi (Eşrefpaşa)

Mali Hizmetler Müdürlüğü


 

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