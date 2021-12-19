Konak'ın spor okullarına büyük ilgi

Konak Belediyesi'nin çocuklar için futbol, basketbol, voleybol ve jimnastik alanlarında devam eden Spor Okulları, ilçenin dört bir yanından çocukları sporla buluşturuyor. Yetişkinlerin katıldığı aerobik, pilates ve step kursları ise özellikle Konaklı kadınlar tarafından yoğun ilgi görüyor

Konak Belediyesi, çocukların spora yönelmesini ve sağlıklı nesillerin yetişmesini teşvik etmek amacıyla Gültepe Spor Kompleksi ve Güneşli Mahallesi Halı Sahası'ndaki spor okullarında futbol, basketbol, voleybol ve jimnastik kursları veriyor. Spor okullarının yanı sıra Mehmet Ali Akman, Hatay ve Zeytinlik Semt Merkezleri ile Güzelyalı Spor Salonu'nda da kadınlara yönelik aerobik, pilates ve step kursları devam ediyor. Konaklıların yoğun ilgi gösterdiği spor okulu ve kurslardan yaklaşık 1200 çocuk ve kadın yararlanıyor.

Yeni tesis bölgeye sporu getirdi

Geçtiğimiz aylarda hizmete açılarak Gültepe'de önemli bir eksiği gideren Gültepe Spor Kompleksi ise spor okullarının en faal olduğu tesisler arsında öne çıkıyor. Tesis, bölgeye değer katarken bir yandan da özellikle çocuklar ve gençlerin spor yapabilecekleri, takım oyunlarına katılarak yeteneklerini sergileyebilecekleri bir alan yarattı. Çocuklar için futbol, basketbol, voleybol ve jimnastik kursları; kadınlara yönelik ise da aerobik, pilates ve step kurslarının yer aldığı Gültepe Spor Kompleksi'ne kısa sürede toplam 500 kadın ve çocuğun kaydı yapılarak eğitimlere başladı.

Hem sosyalleşiyorlar hem zinde kalıyorlar

Mehmet Ali Akman, Hatay ve Zeytinlik Semt Merkezleri ile Güzelyalı Spor Salonu'nda da kadınlara yönelik aerobik, pilates ve step kursları veriliyor. Hafta içi her sabah saat 09.00'da başlayan kurslar, 17.30'a kadar farklı grupların katılımıyla devam ediyor. Uzman eğitmenler eşliğinde spor yapan kadınlar bir yandan da sosyalleşme fırsatı yakalıyor.

Kayıtlar devam ediyor

Gültepe Spor Kompleksi, Güneşli Mahallesi Halısahası, Güzelyalı Spor Salonu, Mehmet Ali Akman, Hatay ve Zeytinlik Semt Merkezi olmak üzere altı merkezde devam spor kurslarına toplam 1200 çocuk ve kadın katılıyor. Konak'ın tüm merkezlerinde çocuklar ve kadınlar için açılan spor kurslarına kayıtlar yeni yılda da devam edecek.