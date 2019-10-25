Konak'lı çocuklar Şenel Aksu için koştular

Konak Belediyesi, geleneksel olarak her yıl düzenlediği Şenel Aksu'yu Anma Koşusu ve ödül töreninin altıncısını gerçekleştirdi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, yıllarca kadın hakları uğrunda mücadele veren Aksu'nun anısının, gelecek nesillere taşınması için düzenlenen etkinliğin önemine dikkat çekti.

2005 yılında hayatını kaybeden, Türk Anneler Derneği İzmir Şubesi'nin Kurucu Başkanı Şenel Aksu'yu anmak için düzenlenen etkinliğin altıncısı Toros Bölgesi'nde Aksu'nun adının yaşatıldığı parkta gerçekleştirildi. Hayatının büyük bir bölümünü çocukların iyi eğitim almasına harcadığı için 'İzmir'in Annesi' olarak tanınan Türk Anneler Derneği İzmir Şubesi'nin Kurucu Başkanı Şenel Aksu, vefatının 14'ncü yılında Konak Belediyesi'nce adını yaşatmak için düzenlenen Şenel Aksu'yu Anma Koşusu ve ödül töreni ile bir kez daha anıldı. Toros Bölgesi Şenel Aksu Parkın'da düzenlenen ödül törenine; Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un yanı sıra, Türk Anneler Derneği İzmir Şube Başkanı Fatoş Dayıoğlu ve dernek üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, yarışmaya katılan derece alan okulların öğrencileri, öğretmenleri ve vatandaşlar katıldı.

Şenel Aksu'nun anısı yaşatılıyor

Törende konuşan Aksu'nun kurucusu olduğu Türk Anneler Derneği İzmir Şubesi'nin Başkanı Fatoş Dayıoğlu, 24 Ekim 2005 yılında hayatını kaybeden Aksu'yu büstü önünde anmanın çok önemli olduğunu belirtti. Aksu'nun yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Dayıoğlu, Konak Belediyesi'ne ve belediye başkanı Abdül Batur'a Şenel Aksu'nun anısına sahip çıktığı için teşekkür etti. Koşuya katılan okulların derece alan öğrencilerini de kutlayan Dayıoğlu, "Şenel Aksu'yu anmak ve öğrencilerimizin böyle bir spor aktivitesi içinde bulunması bizi hem duygulandırıyor hem çok mutlu ediyor. Yarışmaya katılan, ödül alan tüm öğrencilerimizi kutluyorum" dedi.

Vefa çok önemli

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da Şenel Aksu'nun yurtiçinde ve yurtdışında Kadın Hakları'nın yılmaz bir savunucusu olduğunun altını çizerek, vefanın çok önemli olduğunu söyledi. Batur, "Şenel Aksu unutulmaması gereken isimlerden birisi. Yıllarca Kadın Hakları uğrunda mücadele eden Aksu'nun ve anısının gelecek nesillere taşınması anlamında yapılan bu anma töreni çok anlamlı. Birlikte güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Kadınlarımız için pozitif ayrımcılık yapacağız. Kadınların evin dışında, hayatın içinde olmaları için semt evlerimizle, kreşlerimizle onlara destek olacağız" dedi.