Konak Meydanı'nda ilk iftar sofrası

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Konak Atatürk Meydanı’nda verdiği iftar yemeği, 3 bin İzmirliyi bir araya getirdi. Ramazan ayı boyunca Büyükşehir Belediyesi kentin çeşitli yerlerinde toplam 600 bin kişilik iftar yemeği dağıtacak. İzmirliler de Halkın Bakkalı web sitesi üzerinden iftar sofralarına destek olabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan Ayı’nın ilk gününde Konak’taki Atatürk Meydanı’nda düzenlediği iftar yemeği, 3 bin vatandaşı buluşturdu. Yemek öncesinde ve sonrasında semazen gösterisi yapıldı,

İlk iftar yemeği öncesinde İzmirlilere seslenen İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, “Ramazan ayının hepinize hayırlı olmasını diliyorum. Ramazanımız mübarek olsun. Geçen yıl ne yazık ki ağır pandemi koşulları nedeniyle iftar sofralarında buluşamadık. Bu sene şartların biraz daha iyileşmesi itibariyle tekrar bir aradayız. Dayanışma, paylaşma bu toprakların kadim kültüründe var. Bu zor günlerde hep birlikte paylaşarak omuz omuza vereceğiz. Mübarek Ramazan Ayı’nda bu yıl yine dayanışmanın en güzel örneklerine imza atılacak” dedi. Vatandaşlar ise pandemi sonrasında kurulan büyük iftar sofralarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İzmirliler iftar dayanışmasına destek olabilecek

Ramazan ayında İzmir Büyükşehir Belediyesi toplam 600 bin kişilik iftar yemeği dağıtılacak.

İzmirliler de Halkın Bakkalı üzerinden iftar dayanışmasına katılabilecek. İftar bereketini büyüterek Ramazan sofralarına destek olmak isteyen yurttaşlar Halkın Bakkalı web sitesi üzerinden 35 liralık iftar yemeği satın alabilecek. Satın alınan paketler İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. İftar yemeği paketlerinde çorba, ana yemek, yardımcı yemek, tatlı, ekmek ve ayran yer alıyor.

Ramazan ayında iftar yemeği kentin her noktasında

İzmir Büyükşehir Belediyesi Acil Çözüm Ekipleri‘nin tespitleri doğrultusunda yenileme işlemleri tamamlanan Buca’nın Adile Naşit Parkı ve Göksu Parkı, Konak’ın Çaldıran Parkı ve Lale Parkı, Karabağlar‘ın Peker Parkı ve Serintepe Parkı, Bayraklı’nın Gümüşpala ile Kapalı Pazar Yeri yanı olmak üzere toplamda 7 noktada birer gün iftar yemeği dağıtacak ve çocuklar için Ramazan eğlencesi düzenleyecek.

İlçelerde de dağıtım var

Aliağa, Menderes ve Menemen’de beş gün boyunca biner, Bergama, Kınık, Torbalı ve Foça’da iki gün boyunca biner ve Seferihisar‘da beş gün boyunca beş yüzer olmak üzere toplam 25 bin 500 kutu iftar yemeği dağıtılacak.

Depremde evleri hasar görmüş ve Bayraklı’da geçici konteyner alanında barınan vatandaşlar için ise haftada bir gün olmak üzere toplamda 4 bin kişilik iftar yemeği verilecek.

Ramazan ayının 20 günü ise Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tek tek evlere gidip ihtiyaç sahibi ailelere yemek dağıtacak. Konak’ta İsmetpaşa Mahallesi, Ege Mahallesi, Hilal Mahallesi ile Karabağlar Şehitler Mahallesi’nde mobil ikram araçları günlük bin 125 kişilik olmak üzere toplam 33 bin 750 kişilik iftar yemeği dağıtılacak.

Metro istasyonlarında da dağıtılacak

Üniversite öğrencilerini de unutmayan Büyükşehir Belediyesi Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Tarık Akan Gençlik Merkezi Önü, Ege Üniversitesi, Üniversite Metro Çıkışı, Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknololoji Enstitüsü’nde günlük toplam 3 bin kişilik olmak üzere toplam 90 bin kişilik iftar yemeği dağıtacak. İftar saatinde evlerine yetişemeyecek vatandaşlar için ise Üçyol Metro, Halkapınar Metro ve Konak Metro istasyonlarında günlük bin 500 olmak üzere toplam 30 bin kumanya verilecek.