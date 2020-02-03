Konak Meydanı'ndaki ağaçlar yakıldı

Konak Meydanı'ndaki çam ağaçları, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi.

Konak Meydanı'ndaki ağaçlar yakıldı
03 Şubat 2020 Pazartesi 12:00

Alevler kısa sürede söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Konak Meydanı'nda, metro istasyonunun önünde bulunan çam ağaçlarından biri, önceki gün akşam saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından yakıldı. Yan taraftaki diğer 2 ağaca da sıçrayan alevler, vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından su sıkılarak söndürüldü. Vatandaşlara şaşkınlık ve panik yaşatan olayla ilgili polis, soruşturma başlattı.

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