Konak Mobil Mutfak yola çıktı

Konak Belediyesi, oluşturduğu Mobil Mutfak ile her gün şehrin farklı bir noktasında vatandaşlara çorba ikram ediyor.

Konak Mobil Mutfak yola çıktı
08 Nisan 2020 Çarşamba 15:27

Konak Belediyesi, Koronavirüs salgının yaşandığı günlerde ihtiyacı olan vatandaşların yanında yer almaya devam ediyor. Görülen ihtiyaç üzerine gezici ikram araçlarını faaliyete geçiren Konak Belediyesi, vatandaşların evlerinde kalmalarına da olanak tanıyor. Dengeli ve iyi beslenmenin özellikle önem taşıdığı salgın sırasında, Anadolu mutfak geleneğinin en besleyici gıdalarından olan çorba çeşitleri belediyenin oluşturduğu Konak Mobil Mutfak ile Konaklılara ikram ediliyor.

Her gün 500 kase çorba

Konak Belediyesi’nin gezici ikram araçlarının Konak Mobil Mutfak’a dönüşmesi ile her gün 500 kase sıcak çorba Konaklılara ulaşıyor. Hijyenik koşullarda hazırlanan çorba yine hijyen kurallarına uygun olarak ikram ediliyor. İkram sırasında uzun kuyruklar oluşmadan, sosyal mesafe korunarak servis yapılıyor. Çorbanın yanında verilen ekmeklerde de el değmeden hazırlanan paketli ürünler tercih ediliyor.

Vatandaştan beğendi

Her gün şehrin farklı bir noktasında hizmet verecek olan Konak Mobil Mutfak ilk ikramını Tepecik semtindeki İşçiler Caddesi’nde yaptı. Çorba ikramı yapılan mahalle sakinleri de uygulamadan memnun kaldı. Televizyonlarda iyi beslenmenin önemine dikkat çekildiğini ancak her gün alışverişe çıkamadıklarını ve zaman zaman sıcak bir çorba yapmakta bile zorlandıklarını dile getiren vatandaşlar, belediyenin Mobil Mutfak hizmetinin yüzlerini güldürdüğünü ifade etti.

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